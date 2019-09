Stiri pe aceeasi tema

- PRELIMINARII EURO 2020. Printre cei convocati se numara fundasul Vasile Mogos (debutant) si mijlocasii Sergiu Hanca si Alexandru Mitrita. Romania va intalni reprezentativa Insulelor Feroe pe 12 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul Torsvollur din Torshavn, iar pe 15 octombrie va infrunta…

- Tudor Baluta se afla in cantonamentul nationalei U21 a Romaniei pentru startul preliminariilor pentru EURO 2021. Mijlocasul central a inteles care au fost motivele pentru care Cosmin Contra nu l-a chemat la nationala de seniori pentru dubla cu Spania si Malta, anunța MEDIAFAX.Baluta a fost…

- Florin Andone a devenit titular la Brighton in acest sezon, dupa ce, in stagiunea precedenta, a prins doar opt partide in primul „11“ in Premier League. Din pacate, atacantul a dat cu piciorul la sansa primita.

- Florin Andone a fost eliminat in minutul 30 pentru un atac violent pe tibia lui Yan Valery. Florin Andone, debut cu gol in noul sezon din Anglia VIDEO "Oribil. Andone e eliminat dupa un fault ingrozitor care merita cinci cartonașe roșii! Unul din cele mai rele tacklinguri vazute”, l-a…

- Florin Andone va avea sanse mici sa mai evolueze constant pentru Brighton in noul sezon. "Pescarusii" l-au transferat pe Neal Maupay, pentru 22 de milioane de euro, iar romanul a devenit a treia varianta pentru primul "11".

- Tudor Baluța, 20 de ani, a vorbit pe site-ul lui Brighton cum a trait performanța de la EURO 2019 și victoria impotriva Angliei. Dupa ce managerul Graham Potter, 44 de ani, l-a laudat pentru evoluția din meciul de debut la Brighton, mijlocașul Tudor Baluța a fost protagonistul unui interviu pe site-ul…

