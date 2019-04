Stiri pe aceeasi tema

- Franta a castigat sprijinul Spaniei si al Belgiei in decizia de a forta retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord pe Brexit pe 12 aprilie, in cazul in care nu vor aparea propuneri semnificative din partea Londrei, potrivit unei reuniuni a UE27, transmite The Guardian.

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament care exclude posibilitatea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit "în orice circumstante", potrivit Mediafax. Amendamentul, care prevede "excluderea posibilitatii iesirii Marii Britanii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca guvernul sau nu si-a schimbat pozitia si ca nu vrea sa intarzie iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana dupa 29 martie, relateaza...

- Republica Irlanda a convenit cu Comisia Europeana sa intensifice pregatirile pentru o posibila iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, pentru a atenua plecarea Londrei din blocul comunitar, a indicat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, Margaritis Schinas,…

- Comisia Europeana, care printre altele preseaza statele membre sa adopte propriile masuri la nivel national, a publicat 88 de note sectoriale in vederea pregatirii UE pentru un scenariu de Brexit fara acord.Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste masuri care vizeaza evitarea…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat joi declansarea unui 'plan legat de un Brexit fara acord' pentru a raspunde situatiei 'tot mai putin improbabile' a unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Responsabilitatea guvernului este…