Stiri pe aceeasi tema

- Europa Libera scrie ca Traian Basescu a fost trimis in judecata de CNSAS pentru colaborare cu securitatea, citand surse neidentificate. Potrivit informațiilor Europa Libera, dosarul de rețea conține doar coperțile pe microfilm, iar notel...

- „Dosarul de retea este practic gol, deci nu contine un angajament cu Securitatea, dar pe coperta apare numarul dosarului, numele real si numele conspirativ", arata Europa Libera. Colegiul CNSAS nu poate da direct o decizie de politie politica, fiind obligat sa apeleze la instanta de contencios administrativ,…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a verificat toți candidații la alegerile europarlamentare daca au colaborat cu Securitatea. Pentru cei care nu au colaborat, CNSAS a dat unda verde, dar un singur candidat a fost respins, iar acesta este Traian Basescu. Dosarul ar fi fost…

- Germina Nagat, membru in Colegiul CNSAS si fosta directoare a Departamentului pentru Investigatii, a declarat pentru Europa Libera ca Augustin Lazar - care va fi verificat din nou de CNSAS - a primit decizie de necolaborare cu Securitatea in 27 februarie anul acesta, iar verificarea sa a fost riguroasa.…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii potrivit carora procurorul general Augustin Lazar, inainte de 1989, ca procuror la Alba, ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist si face verificari, au precizat reprezentantii institutiei. Reprezentantii…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazar, dupa acuzațiile ce i-au fost aduse in spațiul public, potrivit carora ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist. “Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind „o serie de afirmații false lansate in spațiul public”. Declarațiile vin dupa ce o publicație online a scris ca Augustin Lazar „a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist”, Iulius Filip.

- Gest istoric al Vaticanului, dupa ce a cerut CNSAS sa verifice daca mai mulți preoți catolici din Romania au fost colaboratori ai Securitații comuniste. Ambasadorul Vaticanului la București, Miguel Maury Buendia, i-a cerut președintelui Colegiului Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS),…