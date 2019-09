Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu vine cu o adevarata bomba pe scena politica! Fostul președinte al Romaniei e de parere ca Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, nu va mai participa la scrutin, acolo unde ar urma sa fie introdusa Dana Garbovan, propusa recent la Ministerul Justiției.”Am…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a spus, joi seara, la B1 TV, ce ar fi facut daca mai era in fruntea statului și se intampla cazul de la Caracal, acolo unde Gheorghe Dinca a recunoscut ca a rapit, sechestrat și ucis doua fete, pe Alexandra și Luiza."In primul rand nu aș fi lasat…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat, la Realitatea TV, ca lui Klaus Iohannis i-ar conveni sa se infrunte in turul II al prezidențialelor cu Viorica Dancila decat cu Dan Barna, candidatul USR-PLUS, deoarece acesta ar putea aduna voturile electoratului social-democrat. ”Iohannis este interesat…

- "Este weekend. Nu am niciun raspuns de la domnul presedinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea vreunei propuneri. In aceasta situatie, vom avea o discutie in cadrul Comitetului Executiv National", a afirmat Dancila la o conferinta de presa la Targu Mures. …

- UPDATE 3: Tanarul a fost gasit in urma cu cateva minute. Acesta este descult si prezinta o usoara hipotermie. Este in depresie, iar echipajele il pazesc si il vor cobori cu targa dupa care va fi transportat la spital. UPDATE 2: ECHIPELE DE INTERVENTIE IL CAUTA PE TANAR! Acesta a trimis sotiei o fotografie…

- El a adaugat ca Viorica Dancila este cea mai buna soluție, in prezent, pentru șefia PSD. „Cred ca doamna Dancila e cea mai buna soluție in momentul de fața. Uitați-va inainte de acest Congres au fost unii care voiau amanari ca sa pregateasca Congres dupa prezindețiale. Era vorba de doamna Firea, domnul…

- Elena Basescu a fost luata la intrebari de cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Internauții au avut curiozitați legate d gambele ei. Pe contul ei de Instagram, Elena Basescu a postat o fotografie in care apare alaturi de partenerul ei de viața, Catalin, la o petrecere. La eveniment,…

- Forte impresionante de ordine au fost mobilizate in seara zilei de vineri, 14 iunie, in preajma unui bloc situat pe Bulevardul Unirii din Bucuresti, unde un barbat a amenintat cu sinuciderea. Barbatul s-a agatat in afara balconului situat la etajul 7 al blocului de pe Bulvardul Unirii strigand ca urmeaza…