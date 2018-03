Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii apreciaza ca avalansa produsa sambata in Cheile Tisitei si soldata cu moartea unei femei, a fost un eveniment atipic, produs la o altitudine joasa, intr-o zona impadurita, in conditiile unui strat de zapada de 10 – 15 centimetri. Ei mai spun ca doua femei au fost prinse de avalansa,…

- "Evenimentul este unul atipic, fiind produs la o altitudine joasa (aprox. 600 m), intr-o zona impadurita, cu un strat de zapada de 10-15 cm. Alunecarea s-a declansat in zona superioara a versantului si a continuat pana la baza vaii antrenand un strat mic de zapada, arbori, vegetatie si pietre. Cauzele…

- O tanara de 37 de ani a fost prinsa sub un munte de zipada si dusa cu totul pana intr un parau, unde a fost gasita, la un metru sub apa de salvatorii de la ISU Vrancea.Potrivit paginii de Facebook ISU Vrancea persoana surprinsa de avalansa, pe Cheile Tisitei, este o femeie, in varsta de 37 de ani, din…

- Maior George Petrea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, spune ca instituția al carei angajat este nu a fost inștiințata cu privire la faptul ca ar fi organizata vreo excursie pe Cheile Tișiței. Șeful Salvamont Vrancea, Laurențiu…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.7 a fost inregistrat la ora 01.22, in judetul Vrancea, la 118 kilometri adancime. Potrivit centrului Seismologic Euro Meditereanean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.78 E, la 152 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 5 km E de Nereju.Conform Raportului…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in ultimele 24 de ore, in 26 de judete si in municipiul Bucuresti au ramas activate grupele operative si centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei, iar in judetele Braila, Calarasi si Ialomita a fost ridicat nivelul capacitatii operative.…

- Peste 50 de persoane au fost salvate din situații cu risc medical, arata datele MAI din ultimele 24 de ore. Efectivele de poliție au intervenit in zonele afectate de fenomentele meteo severe și au ajutat peste 450 de persoane care au ramas inzapezite. Potrivit datelor centralizate la nivelul ministerului…

- Scarile pasajului pietonal de la Piața Sudului, necurațate de zapada. Bucureștenii care au folosit, in aceasta dimineața, tramvaiul ca sa ajunga la stația de metrou Piața Sudului, de pe Magistrala 2, au fost șocați sa vada ca scarile pasajului pietonal nu erau curațate de zapada. Cititorii Libertatea…

- Interventii ale efectivelor Mai in sprijinul populatiei Efectivele MAI cu sprijinul autoritaților locale au intervenit în ultimele 24 de ore pentru deblocarea peste 400 de persoane. În cursul nopții, au avut loc 17 intervenții cu șenilate și utilaje de deszapezire pentru…

- Circulatia pe autostrazile A2 si A4 si pe tronsoane din 23 de drumuri nationale din judetele Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Tulcea si Vrancea este oprita, marti dupa-amiaza, din cauza vremii. Porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia raman inchise. …

- Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere ar avea o problema cu aprovizionarea de sare, potrivit unor documente publicate de Antena 3. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol pentru 28 februarie care vizeaza șapte județe. Capitala…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- Peste 400 de persoane au fost deblocate si au avut loc 17 interventii cu senilate si utilaje de deszapezire pentru transportul mai multor persoane care s-au aflat in diverse situatii medicale de risc, in ultimele 24 de ore, informeaza MAI. Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a fenomenelor meteorologice…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…

- Circulatia pe doua autostrazi si 22 de drumuri nationale este oprita, marti, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Tulcea si Vrancea. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- Ninsoare și viscolul dau peste cap transportul feroviar in Gara de Nord. Trenurile care trebuie sa soseasca la București au intarzieri și de cateva zeci de minute. Codul portocaliu de ninsoare și viscol testeaza nervii bucureștenilor care vor sa plece marți cu trenul din București sau iși așteapta…

- Datele centralizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) arata ca au fost semnalate efecte ale ninsorilor si viscolului in Bucuresti si in zece judete - Bacau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman si Vrancea - si s-a intervenit in sprijinul a 215 persoane aflate in…

- Efectivele MAI au intervenit in București și alte 10 județe. Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice nefavorabile, au fost semnalate diverse probleme in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București, potrivit datelor…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, in cooperare cu autoritatile locale, au intervenit in cursul zilei de luni in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc si nu au fost inregistrate situatii grave, care sa nu poata fi gestionate in timp util, informeaza MAI. Potrivit…

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans aproape 500 de semnaturi pana la ora 21.20. „Am creat acesta petitie,știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula mai greu.Propun…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice, au fost semnalate efecte in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București. In cursul zilei de astazi,…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- Alina Sudriu este absolventa a Facultatii de Administrare a Afacerilor in Limba Engleza si a programului de master - Strategic Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucuresti. Primul job l-a avut in 2006, imediat dupa terminarea facultatii, in cadrul unei companii de produse electronice.…

- Polițiști locali din județele Bacau, Suceava, Braila, Tulcea, Galați, Neamț, Iași și Vrancea, dar și din București vin sambata, 17 februarie, la Slanic Moldova pentru a fi alaturi de colegii lor de aici la o manifestare de protest organizata cu sprijinul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor…

- Administratia Nationala de Metorologie a emis o informare meteo pentru judetele Arad, Arges, Bacau, Botosani, Caras-Severin, Constanta, Calarasi, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Neamt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui si Vrancea.

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana, doua cazuri noi de rujeola, din cele 126 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in judetul Brașov. Numarul total de cazuri de rujeola inregistrate,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT anunta ca in ultima saptamana s au inregistrat 126 de cazuri noi, jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava.Potrivit statisticilor, 35 de cazuri s au inregistrat in Vaslui, cate 15 in Bacau…

- Sorin Cristian Giuvelea va fi numit la conducerea ANAF. Acesta ocupa funcția de vicepreședinte a instituției, in urma numirei de catre fostul premier, Sorin Grindeanu. De-a lungul carierei profesionale, Sorin Cristian Giuvelea a mai avut atributii de coordonare a activitatilor de metodologie…

- O adolescenta de 17 ani care a suferit arsuri pe 90 din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru AGERPRES prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul tinerei, o fetita in varsta de doi…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Angel Tilvar , senator PSD Vrancea, f. Ministru pentru Romanii din afara (n. 1962); Acad. Aureliu Emil Sandulescu , inginer geolog (n. 1932); Claudiu-Andrei Tanasescu , deputat PC de Bucuresti (n. 1970); Claudiu Mirica , solist pop, producator și ziarist (n.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14 localitati din judetele Arges, Olt, Tulcea si Vrancea sunt nealimentati cu nergie electrica, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie. Ministerul Afacerilor Interne mai anunta ca nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- Paisprezece localitati din patru judete – Arges, Olt, Tulcea si Vrancea – sunt nealimentate cu energie electrica, luni dimineata, cand 22 de judete se afla sub avertizari cod galben de ninsori, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI), conform News.ro . Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14…

- Meteorologii au emis, duminica, o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ, valabila pana luni la orele 11.00, pentru județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, și zonele de munte ale județelor Brașov, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Dambovița și Prahova. Potrivit…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Un seism de magnitudine 2.5, cu hipocentrul la 129 kilometri adancime, a fost inregistrat, in judetul Vrancea, la ora 21.01. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.63 N ; 26.56 E, la 138 km N de Bucuresti, 49 km V de Focsani si 13 km NV de Jitia.Acesta…

- Andrei Dumitrascu, fostul marketing manager al PepsiCo Romania, unul dintre cei mai mari imbuteliatori de bauturi de pe plan local, a preluat conducerea Breslo.ro, cel mai mare marketplace de handmade din Romania. Andrei Dumitrascu are o experienta de peste zece ani in FMCG. Din 2016 a fost responsabil…

- Cushman & Wakefield Echinox isi consolideaza departamentul Capital Markets prin recrutarea Danei Sava, specialist cu o experienta de peste 15 ani in domeniul bancar, care va ocupa pozitia de Senior Consultant in cadrul departamentului Investment & Capital Markets. Din noua postura, Dana…

- Tragedie intr-un camin studentesc al Academiei de Studii Economice a Moldovei. Un tanar de 21 de ani s-a strangulat la balconul unei camere. Cadavrul baiatului a fost observat dimineata de un student care locuia in acelasi camin.

- Meteorologii anunta vreme calda de Craciun Foto: Arhiva Meteorologii anunta vreme calda de Craciun. În sudul si estul tarii, maximele termice vor fi ajunge mâine, la 15 grade, - a precizat pentru Radio România Actualitati, meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- *Daca ipocrizia ar durea, guriștii și raspandacii de la Antena 3 s-ar zvarcoli in chinuri prin platouri și nici macar o doza de atac cu buca de Varan nu le-ar putea potoli criza. Ieri, precum știți, in Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București a avut loc un dialog susținut de comisarul…

- Sange și victime la Timisoara, sange și victime si la Bucuresti! Pe 21 decembrie 1989, Revolutia Romana, inceputa in orasul de pe Bega, se muta in Capitala. In Piata Universitatii, zeci de tineri au platit cu viata pentru ca au avut curajul sa spuna ce gandesc. Pentru ca au cerut ceea ce ne doream cu…

- Seismul a avut magnitudinea de 3.2 pe Richter și s-a produs la ora 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Intorsura Buzaului…

- ASSAI a transmis catre Ambasada Republicii Populare Chineze o scrisoare de intentie in vederea derularii unui program de recrutare si relocare de forta de munca in Romania pentru cetatenii chinezi, in domeniul service-urilor auto, potrivit unui comunicat emis luni. ASSAI intentioneaza…