- Un barbat a fost arestat preventiv, in urma a trei percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitații organizate din Cluj-Napoca, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., la persoane banuite de operațiuni cu substanțe psihoactive. De la locuințele percheziționate…

- Polițiștii din Deva, in cadrul unei operațiuni coordonate de DIICOT Vrancea, au reușit sa captureze cinci kilograme de cannabis și 65 de grame de cocaina, in urma unei acțiuni specifice. Conform polițiștilor, incepand cu anul trecut, cei in cauza ar fi introdus droguri in tara, pentru consum…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T - B.T. Satu Mare, au ridicat 96 de pastile de ecstasy, 567 de grame de metamfetamina si 17,5 grame de cannabis, in urma a 2 perchezitii domiciliare,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut doua persoane banuite ca ar fi implicate in activitati infractionale de contrabanda si au confiscat 10 000 de tigarete si inscrisuri, in urma a trei percheziții domiciliare efectuate ieri. Ieri, 13 martie, politistii…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…

- Nu mai putin de 13 perchezitii au avut loc miercuri dimineata la Resita, Caransebes si Lugoj pentru anihilarea unei retele de traficanti de droguri. Actiunea a fost pusa la cale de procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caras-Severin cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de…

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc, detinute ilegal. Politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au interceptat si oprit in trafic, pe strada Brailei din municipiul Galati,…

- Membrii unei rețele de traficanți de droguri, care acționa pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, s-au trezit, miercuri dimineața, cu polițiștii la ușa. Suspecții, cu domiciliile in Lugoj, Reșița și Caransebeș, au fost monitorizați de mai multa vreme de oamenii legii. “In data de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției Lugoj, au efectuat 13 perchezitii domiciliare la Reșița, Caransebeș și Lugoj, in locații folosite de suspecti.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au reținut, marți, 27 februarie, pentru o perioada de 24 de ore, doi barbați din Gorj pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și introducerea…

- Acțiune desfașurata de polițiști pentru combaterea comerțului ilegalLa data de 24 februarie a.c., ora 08.30, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Focșani au desfașurat o acțiune in incinta Complexului Onasis…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie a.c.,…

- Patru traficanti tineri din Timis au reusit sa le ofere politistilor mari batai de cap. Dupa patru luni de urmariri, timp in care vindeau droguri in cluburile din vestul tarii, dar mai ales in Timisoara, au fost prinsi de politistii de la Crima Organizata.

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Calarași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. –B.T. Calarași, cerceteaza un barbat banuit de trafic de persoane. Cel in cauza a fost reținut și ulterior arestat preventiv. La data de 15 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc. Doua persoane au fost retinute dupa ce au fost…

- Politistii din Buzau au destructurat o retea de traficanti de etnobotanice care actionau in Buzau si Galati, cinci persoane fiind arestate preventiv in aceasta dupa-amiaza, o a sasea persoana, o tanara, fiind plasata in arest la domiciliu, alte 4 persoane fiind sub control judiciar, iar alte sase…

- Joi, 1 februarie 2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au dispus, in aceasta seara, emiterea de mandate de arestare preventiva pe numele a patru persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum ilicit de droguri, introducerea in țara de droguri de risc, precum și fals material in…

- Joi, 1 februarie, procurorii D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Vrancea impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea au efectuat 8 percheziții domiciliare, pe raza municipiilor Focșani și Satu Mare, ocazie cu care au fost identificate…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu cei din Satu Mare si Maramures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vrancea, au organizat, in municipiul Baia Mare, o actiune de prindere in flagrant a principalilor membri ai unei grupari…

- Politistii din Vrancea au destructurat o retea de traficanti de droguri surprinsi in timp ce ridicau de la o firma de curierat peste 5 kilograme de cannabis. Aceeasi grupare a mai introdus in tara si anul trecut droguri fie pentru consum propriu fie pentru all vinde in Marea Britanie. Potrivit unui…

- Cantitate record de droguri descoperita de polițiștii din Vrancea la o grupare de traficanți de stupefiante. Suspecții aduceau drogurile din afara țarii și le plasau apoi pe piața din Romania. Cei patru indivizi au fost reținuți. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații…

- Polițiștii clujeni au prins în flagrant patru tineri care furau arbori de la Maguri-Racatau.”La data de 01.02.2018, în jurul orei 12:40, politisti din cadrul Postului de Politie Comunal Maguri-Racatau, împreuna cu lucratori ai Ocolului Silvic Somesul Rece au…

- F. T. Miercuri noaptea, polițiștii din Mizil, impreuna cu jandarmi prahoveni, au organizat o acțiune de prindere in flagrant a unor braconieri. Acțiunea a avut loc in urma unor informații potrivit carora, in zona comunei Jugureni, unele persoane ar practica braconajul cinegetic. Punct ochit, punct lovit,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat 11 percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional, implicat in comiterea de infracțiuni de proxenetism. 5 persoane au fost reținute.…

- Politistii au facut 11 perchezitii in judetele Constanta si Cluj la persoane suspectate de proxenetism, faptele fiind comise in diferite orase din Olanda. Cinci persoane, pe numele carora autoritatile olandeze au emis mandate de arestare, au fost retinute.Politistii Brigazii de Combatere a…

- Doi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru comiterea mai multor furturi de combustibil din rezervoarele unor camioane aflate in parcari ale autostrazii A 1, zona Calnic. Acestia au fost depistati, in flagrant delict, in timp ce sustrageau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul…

- Doi tineri, banuiti ca au pus in circulatie monede false, au fost depistati, marti, 30 ianuarie, de politistii de combatere a criminalitatii organizate, unul dintre ei fiind retinut pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj s-au autosesizat dupa ce in mass media locala a aparut un articol din care reiese ca afacerea cu parcarea de la Rodna are iz penal. Potrivit jurnaliștilor de la Gorj Domino șeful direcției de Patrimoniu, Marian…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma unor percheziții…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe au definitivat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea a 15 infracțiuni de furt/ tentative de furt din locuințe. Banuiți sunt doi barbați (unul de 46 de ani, cel de-al doilea de 32 de ani),…

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Actiunea a fost realizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, al Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, precum si cu sprijinul politistilor din cadrul IPJ Constanta si al jandarmilor…

- O retea de traficanti de persoane care a obligat tinere, inclusiv minore, sa se prostitueze in tari precum Italia, Spania, Germania si Belgia, a fost destructurata ca urmare a unei ample actiuni. Potrivit unui comunicat al IGPR, joi, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au documentat activitatea infractionala a unui barbat banuit ca ar fi obligat cinci tinere sa practice prostitutia, in interesul sau. Cel in cauza a fost retinut si ulterior arestat preventiv.La…

- Polițiștii de la Transporturi din Timișoara sunt cei care au descins in cele 15 locații din județul Hunedoara. Oamenii legii au reținut 10 persoane, au ridicat 150 de tone de carbune și au gasit 18.000 de lei in casele suspecților. „Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui dosar penal…

- Potrivit sursei citate, la data de 17 ianuarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Constanta si cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul DOS a Politiei Romane si sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat…

- Inselaciunile la cantar, comercializarea unor produse care au termenul de valabilitate expirat sau pentru care nu pot fi prezentate documente legale de provenienta dar si alte abateri practicate de amatorii de castiguri ilicite au fost sanctionate ieri de politistii specializati in investigarea criminalitatii…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Ieri, polițiștii Biroului de Ordine Publica au depistat in flagrant delict trei tineri care furau dintr-un autoturism. Polițiștii au reușit intreruperea activitații infracționale a trei tineri, doi dintre ei de 17 ani și unul de 18 ani, toți din Arad, prin depistarea acestora in flagrant. Ei au fost…