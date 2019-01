Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit.

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- In acest moment nu exista majoritatea necesara pentru a trece o moțiune de cenzura, cu sau fara voturile UDMR, a declarat, miercuri, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. In plus, el le-a reproșat liberalilor ca nu exista nicio propunere de premier, niciun program de guvernare, practic nicio alternativa.