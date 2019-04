Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana se opune prelungirii apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana pana la 30 iunie, dupa cum a cerut miercuri premierul Theresa May, potrivit unui document intern al UE, citat de Reuters. Intr-o nota privind procesul Brexit-ului analizata de Comisia Europeana la reuniunea…

- Ministrul comertului din Marea Britanie, Liam Fox, a declarat ca nu este posibil ca Uniunea Europeana sa ofere Regatului Unit o amanare semnificativa a Brexit-ului din cauza apropiatelor alegeri europene de la sfarsitul lunii mai, informeaza duminica Reuters. Fox a apreciat ca este "cat…

- Mai sunt 43 de zile pâna la Brexit, iar Uniunea Europeana si Marea Britanie sunt departe de un acord. Potrivit BBC, Theresa May pare sa încerce sa amâne cât mai mult un vot final în Parlament privind iesirea din Uniune

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- Parlamentul din Marea Britanie a respins marti seara acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa.„Trebuie sa stabilim daca Guvernul mai are increderea Parlamentului” – a declarat Theresa May, dupa rezultatul votului. Au fost 202 de voturi „pentru”…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Un sondaj de opinie realizat recent YouGov arata ca tot mai multi britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, iar multi dintre ei chiar isi doresc organizarea unui nou referendum pe aceasta tema. Dupa eliminearea respondentilor care s-au declarat indecisi sau nu au…