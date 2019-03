Stiri pe aceeasi tema

- Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic Theresa May le-a cerut miercuri liderilor europeni o amanare pana la 30 iunie, cu scopul ca tara sa, incapabila sa se adune in jurul unui acord de separare, sa evite o iesire fara o plasa de siguranta.Premierul…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa luni seara la Strasbourg - unde vor avea loc sesiunea plenara a Parlamentului European si reuniunea saptamanala a Colegiului comisarilor europeni - in incercarea de a depasi impasul in care se afla negocierile privind iesirea Regatului Unit din Uniunea…

- Theresa May a fost acuzata ca prin lansarea unui fond de 1,6 miliarde de lire sterline, destinat regiunilor defavorizate, a incercat sa cumpere sprijinul parlamentarilor pentru acordul sau privind Brexitul. Fondul, instituit saptamana trecuta, are drept scop ”stimularea activitatii economice” in zonele…

- Negociatorul sef al Marii Britanii pentru Brexit, Olly Robbins, a fost auzit de un corespondent al unei televiziuni intr-un bar din Bruxelles spunand ca parlamentarii vor avea de facut o alegere dura intre acordul lui May sau o extindere lunga a perioadei de negociere a articolului 50. Canalul…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste joi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, in incercarea de a gasi o iesire din impasul creat de respingerea de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, a…

- Premierul brtanic Theresa May si-a reafirmat hotararea de a pune in executare Brexitul la timp - cu un acord de divort revizuit, in timp ce ”incertitudinea persistenta” a contribuit la decizia gigantului auto Nissan sa renunta la o investitie in Anglia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Constructorul…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti, cu doua luni inainte de Brexit, ca vrea sa redeschida negocieri cu Uniunea Europeana (UE) - in pofida faptului ca Bruxellesul a exclus pana acum aceasta optiune -, cu obiectivul de a gasi un acord al retragerii care sa fie sustinut de o majoritate a…