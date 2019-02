Stiri pe aceeasi tema

- Cererea Teldrum de anulare a hotararii Consiliului Judetean Teleorman prin care Insula Belina a revenit statului roman a fost respinsa de magistratii Tribunalului Teleorman. Decizia nu este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tel Drum a pierdut procesul intentat Consiliului Județean Teleorman în care cerea suspendarea hotarârii prin care insula Belina și Brațul Pavel au revenit în administrarea Apelor Române.

- Povestea legata de litigiul dintre Primaria Ploiești și SC Transport Calatori Express este mai veche. In urma cu doi ani, TCE a dat in judecata municipalitatea pentru recuperarea TVA-ului la sumele aferente gratuitaților acordate, in 2012, pensionarilor și elevilor, in cuantum de 11 milioane de lei,…

- Compania Tel Drum cere inapoi in justitie Insula Belina, aflata acum in proprietatea statului. Societatea s-a adresat Tribunalului Teleorman, pentru a suspenda hotararea Consiliului Judetean...

- Compania Teldrum a acționat in judecata Consiliul Județean Teleorman, dupa ce, la finalul anului trecut Insula Belina și Brațul Pavel au trecut, prin hotararea autoritați județene, din administrarea CJ Teleorman in cea a statului, reprezentant prin Apele Romane.Pe portalul instanțelor de judecata…

- Din Raportul de Specialitate atașat hotarârii de consiliu județean prin care Insula Belina se întoarce la Apele Române este stipulat faptul ca noul administrator preia și contractele de închiriere ale Teldrum.

- Consiliul Judetean Teleorman a adoptat, luni, un proiect de hotarare prin care Insula Belina si Bratul Pavel au trecut din nou in administrarea statului, dupa cinci ani in care s-au aflat in inchirierea Teldrum. Returnarea se face in baza aceleiasi HG din 17 decembrie 2013, semnata de Victor…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca și in luna noiembrie 2018 continua procesul de ACTUALIZARE a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform graficelor stabilite. Prin urmare, invitam toți utilizatorii serviciilor prestate de catre societatea…