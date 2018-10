Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti intr-o emisiune TV, ca nu ar refuza ideea propunerii unui pact pe justitie, semnat de toate partidele din Romania, daca seful statului Klaus Iohannis i-ar propune acest lucru, miercuri, la Cotroceni, insa "depinde ce punem in el".

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va participa miercuri, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis pe tema legilor justitiei, au declarat surse din interiorul partidului, in timp ce colegii de coalitie, liderii PSD vor decide miercuri dimineata daca vor da curs invitatiei.

- „Omul saptamanii, chiar al lunii este Liviu Dragnea. In prezent, nu cred ca exista un om politic care sa reziste cu atat de mult succes la asaltul venit de pe toate fronturile, ceea ce demonstreaza putere de caracter, tenacitate, ambiție și un psihic extraordinar. Din acest punct de vedere, jos palaria!…

- Agentia de presa Mediafax a publicat luni o scrisoare pe care Rudy Giuliani, actualmente seful echipei de avocati a lui Donald Trump, i-a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis, precum si premierului Viorica Dancila si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- "Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis - tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa - este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.…

- Astfel, Tariceanu a spus ca nu a avut ”nicio discutie, nici concreta, nici abstracta” cu presedintele Klaus Iohannis privind iesirea ALDE din coalitia de guvernare.Referitor la unificarea dreptei, apel facut de unii liberali vineri, la lansarea asociatiei Mircea Ionescu Quintus, liderul…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a povestit, in direct la Romania TV, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, modul in care s-au desfasurat discutiile in cadrul unei recente intalniri oficiale pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis. "Eu am o experienta personala cu Klaus Iohannis.…