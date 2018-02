ULTIMA ORĂ! Sute de semnături pentru o petiție online prin care se solicită închiderea școlilor din Vrancea

O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans aproape 500 de semnaturi pana la ora 21.20. „Am creat acesta petitie,știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula mai greu.Propun ca in 27.02.2018-28.02.2018, sa aiba si copii din Focșani o zi libera, nu numai cei de la Bucuresti. Semnați petiția , poate impreuna vom reuși!“, scriu inițiatorii petiției. Autoritațile considera insa ca, cel puțin deocamdata, nu se impune masura inchiderii școlilor in Vrancea. Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Consilierul general critica masura inchiderii scolilor din Bucuresti. „Mie mi se pare inoportuna si parintii cu care am vorbit aseara si azi dimineata mi-au spus ca li se pare la fel de nepotrivita ca cea de anul trecut. Anul asta e si mai putina zapada. Cred ca doamna Gabriela Firea este foarte preocupata…

- Din cauza conditiilor meteorologice extreme, autoritatile au decis ca la Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu scolile si gradinitele sa fie inchise luni si marti. Astfel, in urma atentionarilor de vreme severa, cursurile Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative vor fi suspendate in…

- Asociatia francofona ADIFLOR a donat pentru scolile din Vrancea 500 de volume in limba franceza. Fundatia ce promoveaza cultura franceza a trimis carti in orase din Romania precum Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Ramnicu Sarat etc, dar si in Vrancea gratie implicarii in acest proiect…

- Serviciile de Securitate din Ucraina au prezentat intențiile autoritaților ruse, de incendiere a școlilor cu predare in limba romana de pe teritoriul sau.Citeste si: INGRIJORATOR – Romania, locul doi IN LUME la emigratie: 3,4 MILIOANE de romani au plecat din tara in ultimul deceniu Coaliția…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca școlile din București vor fi inchise luni și marți. Decizia a fost luata pe fondul avertizarilor de cod portocaliu pentru ninsori și viscol in 12 județe din sudul și sud-estul Romaniei. Firea nu a exclus varianta in care școlile vor ramane inchise și dupa…

- Un seism de magnitudine 3.8 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23.49, in judetul Vrancea, la 143 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.66 N ; 26.53 E, la 140 km N de Bucuresti, 51 km V de Focsani si 16 km SV de…

- Procurori DIICOT, impreuna cu polițiști de la Crima Organizata, au destructurat un grup infracțional organizat specializat in falsul de moneda. Membrii gruparii sunt banuiți ca au acționat inclusiv pe raza județului Vrancea. Suspecții sunt banuiți ca au cumparat bunuri puse la vanzare…

- Asociația C4C - Communication for Community ( www.c4c.ro ), impreuna cu Asociația Centrul de Resurse pentru Organizațiile Studențești ( www.cros.ro , www.universitateaalternativa.ro ), anunța demararea proiectului Lin Start-up (SMIS 106058), proiect contractat in cadrul Apelului Romania Start-Up Plus,…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 12 suspiciuni de gripa, confirmate clinic, opt dintre ele fiind la grupa de varsta 15-49 de ani. Un caz…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.2 a avut loc in judetul Vrancea, la 100 de kilometri adancime la ora 01.56.Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la 161 km N de Bucuresti, 45 km V de Focsani si 8 km V de Nistoresti.Acesta este al doilea cutremur…

- Un accident rutier a fost anunțat miercuri, in jurul orei 17.00, pe drumul european E85, pe raza comunei Garoafa. La volan s-a aflat o femeie, medic in București. Ea se deplasa, fiind in mașina cu un copil de 10 ani, spre Barlad, unde trebuia sa ajunga la parinții sai.…

- Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Garoafa, din judetul Vrancea. La volanul autoturismului se afla o femeie care este medic in Bucuresti. Aceasta le-a povestit politistilor ca o masina inmatriculata in Republica Moldova i-a taiat calea, iar ea a tras de volan pentru a o evita. S-a rasturnat…

- 22 de infractiuni de furt de energie electrica si executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de politistii din Vrancea, in urma unor perchezitii efectuate ieri.Vineri, 26 ianuarie a.c., politistii…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Finala selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 va fi organizata in Sala Polivalenta din Bucuresti, a anuntat, vineri, Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane. „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului.…

- Un seism de magnitudine 2.5, cu hipocentrul la 129 kilometri adancime, a fost inregistrat, in judetul Vrancea, la ora 21.01. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.63 N ; 26.56 E, la 138 km N de Bucuresti, 49 km V de Focsani si 13 km NV de Jitia.Acesta…

- Soferii risca amenzi de minim 2.000 de lei, incalcand prevederile legale, la circulatia pe un important drum national care traverseaza si judetul Buzau si unde accidentele rutiere sunt la ordinea zilei. Drumul in cauza, DN2, simbolizat si E 85, are o lungime de 333 kilometri si leaga localitatile Bucuresti,…

- Instabilitatea politica din Romania a umbrit vizita premierului japonez! Chiar daca nu a aratat-o, Shinzo Abe a fost nemultumit de faptul ca nu s-a intalnit cu un omolog al sau. Acest lucru a reiesit clar de pe postarile pe contul lui Twitter. De altfel, gafa autoritatilor de la Bucuresti a fost remarcata…

- Un seism cu magnitudinea 2.4 a fost inregistrat, in aceasta noapte, in judetul Vrancea, la ora 22.00, la numai cinci kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.85 N ; 26.76 E, la 166 km N de Bucuresti, 37 km NV de Focsani si doi…

- Seismul s-a produs la ora 22.00. El a fost localizat geografic la 166 km nord de Bucuresti, 37 km nord-vest de Focsani si 2 km este de localitatea Vrancioaia. Seismul de luni seara este cel de-al saselea produs in zona Vrancea de la inceputul anului 2018. Cel mai mare dintre ele s-a produs…

- "Podoabele din tezaurul medieval de la Țifești" Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta podoabele din tezaurul medieval de la Țifești, in cadrul seriei de micro-expoziții „Exponatul lunii”. Vernisajul va avea loc joi, 18 ianuarie 2018, incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au participat…

- Primaria Vrincioaia vrea sa inceapa anul acesta lucrarile la sistemul de canalizare, cu stație de epurare și rețea de canalizare din satul Poiana. Investiția este finanțata prin Programul Național de Dezvoltare Locala II și a fost evaluata la circa 6,6 milioane lei. Tot in satul Poiana,…

- Aseara, la ora 20.55 a fost inregistrat un cutremur, cu magnitudinea 2.0 grade, in judetul Vrancea.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut hipocentrul la 5 kilometri adancime, la coordonatele 45.85 N ; 26.76 E, iar epicentrul la 166 km N de Bucuresti, 37 km NV de Focsani si…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania.Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, seisumul a avut loc la ora 16:25, epicentrul fiind localizat in judetul Vrancea, la o adancime de 5 km.Cea mai apropiata localitate…

- Casa Pruncu, care a apartinut unui antiunionist celebru de la 1859, Iordache Pruncu, si care se afla in administrarea Colegiului National AL. I. Cuza din Focsani, a ramas fara finantarea europeana de peste un milion de lei.

- ”Memorandumul este necesar pentru a oferi stabilitatea abordarii strategice in ceea ce inseamna pregatirea proiectelor de infrastructura de transport in perioada 2018-2027. Proiectele vor fi finantate din fonduri europene, cat si din fonduri rambursabile de la Institutiile Financiare Internationale,…

- Doua tiruri s-au ciocnit fața-spate, in aceasta seara, pe drumul european E85, chiar in fața spitalului Dumbraveni. Șoferul primului tir a oprit brusc la trecerea de pietoni, iar cel din spate a intrat in remorca acestuia. Au rezultat doar avarii. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Un seism cu magnitudinea ML 2.5 a fost inregistrat in judetul Buzau, la ora 01.33, la 170 kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.56 N ; 26.24 E, la 126 km N de Bucuresti, 49 km SE de Sfantu Gheorghe si 16 km NV de Gura Teghii.Ultimul…

- Circulatia rutiera a fost oprita luni timp de o ora pe DN2E85, in judetul Vrancea, dupa ciocnirea unui autotren cu un autoturism, o persoana fiind grav ranita.Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. Citește și: Pe banii noștri! Fostul…

- Produse traditionale din Vrancea, specifice zonei, atat de apreciate de catre cei care au privilegiul sa le guste, vor ajunge anul acesta la Targul de Craciun de la Berlin, vizitat de turisti din intreaga lume. Printre aceste produse, vor fi dulceața, cașcaval de Soveja și painea lui Pitiș. Prezenta…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta noapte in judetul Vrancea.Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la o adancime de 98,7 km.Conform emsc csem.org cutremurul a avut loc la ora 3.22 ora Romaniei, epicentrul fiind localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, în judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 05.24, la adâncimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. În aceasta saptamâna…

- Un seism de magnitudine 3.5 a fost inregistrat in aceasta dimineata, la ora 05.24, la 127 kilometri adancime, in judetul Vrancea. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avit epicentrul la coordonatele 45.68 N ; 26.61 E, la 144 km N de Bucuresti, 45 km V de Focsani si 9 km SV…

- Cutremur de 3,9 in județul Buzau, pe 12 decembrie. Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs la miezul nopții, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 00:15, la o adancime de 128,1 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica…

- Seismul a avut loc la o adancime de 128,1 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (10 kilometri), Intorsura Buzaului (43 kilometri), Covasna (44 kilometri), Valenii de Munte (47 kilometri) si Mizil (47 kilometri). Potrivit site-ului INFP, in aceasta dimineata, la ora locala 5:45,…

- Fiecare primarie de comuna va avea un buget minim de un milion de lei asigurat pentru funcționare in 2018, arata proiectul legii bugetului de stat pentru 2018. Valoarea bugetului minim crește la trei milioane de lei pentru orașe, respectiv cinci milioane lei in cazul municipiilor.…

- Vrancenii se afla pe primele locuri in ceea ce privește achiziția de produse electronice, electrocasnice și smartphone, in perioada Black Friday. In acest an, Altex a organizat Black Friday in perioada 22-24 noiembrie. Magazinul a anunțat ca cele mai mari vanzari din perioada Black…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.4 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 03.49, in Vrancea, la 86 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul, cu intensitatea epicentrala II, a fost localizat la coordonatele 45.78 N ; 26.73 E, la 158 km N de Bucuresti, 36…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca prin serviciul EURES Romania sunt puse la dispozitia persoanelor interesate 800 locuri de munca vacante (400 de femei și 200 de cupluri) in Spania – firma SUREXPORT, pentru munca sezoniera, recoltat capsuni (sunt solicitate persoane apte pentru…

- Trei accidente rutiere au fost inregistrate, marți, pe raza județului Vrancea. Primul eveniment rutier a fost inregistrat la ora 5.44, pe E85, la Marașești. „La data de 28 noiembrie a.c., ora 5.44, pe DN2 E85, la Marașești, un barbat, de 37 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea un autoturism,…

- La aproximativ 10 minute de municipiul Focșani, in centrul localitații Campineanca, se afla cabinetul doctoriței de familie Catalina Bargu. Drumul pe care l-am facut eu, in dimineața vizitei la cabinetul sau, este refacut in fiecare zi de dr. Catalina Bargu, de la terminarea facultații de medicina. …