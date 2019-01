Stiri pe aceeasi tema

- Trafic intens la punctele de frontiera Peste 230.000 de persoane au tranzitat punctele de frontiera în ultimele 24 de ore, cele mai multe pe sensul de iesire din tara. În acelasi interval de timp, politistii de frontiera au constatat peste 40 de fapte ilegale, dintre care 28 infractiuni…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 153.000 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care aproximativ 71.600 pe sensul de intrare si 81.400 pe cel de iesire din tara si peste 34.500 de mijloace de transport, dintre care 15.500 pe sensul de intrare…

- Astazi, in a treia zi de Craciun, este sarbatorit Sfantul Ștefan. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa” cu care erau incununati invingatorii. Potrivit statisticilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis, la solicitarea deputatului USR Daniel Popescu, datele referitoare la numarul de copii nascuti in afara granitelor tarii, din cel putin un parinte cetatean roman. Parlamentarul a dorit sa afle, in mod corect, care este cresterea naturala a numarului de romani…

- Un numar de 1.902 de militari romani vor participa anul viitor la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, cu 127 mai mult decat in 2018, a anuntat presedintele Klaus Iohannis, miercuri, la finalul sedintei CSAT. "In CSAT am aprobat fortele si mijloacele care se trimit anul viitor,…

- Șoferii care sunt prinși bauți la volan ar putea ramane timp de un an fara permis de conducere. Propunerea vine chiar din partea Poliției Rutiere care argumenteaza cu bilanțul mare al numarului de oameni care au murit in 2018, in urma accidentelor provocate de șoferii care au consumat alcool.

- Aproape 800.000 de romani, majoritatea barbati, isi sarbatoresc onomastica vineri, cu ocazia Sfantului Ierarh Nicolae, potrivit statisticilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 130.800 persoane, cetateni romani si straini, dintre care aproximativ 65.800 pe sensul de intrare si 65.000 pe cel de iesire din tara si peste 34.900 mijloace de transport, dintre care 17.000 pe sensul de intrare si 17.900…