- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, duminica, pe Autostrada A2, intre Fundulea si Drajna, din cauza fenomenului de ploaie inghetata. Duminica dupa-amiaza, fenomenul „freezing rain” se inregistreaza si in Capitala, precum si in mai multe judete.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca incepand cu ora 13:15, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna km 36 000 ndash; km 105 000 pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care…

- Prognoza meteo pentru București, in perioada 15-18 martie. Vremea ramane placuta, cu ploi putine, pana aproape de finalul saptamanii. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Joi, 15 martie, va fi din nou o zi calda, cu maxime de pana la 18 grade Celsius,…

- Barierele instalate ilegal in curțile blocurilor din Capitala continua sa dea batai de cap autoritaților locale. Desi problema a fost semnalata inca saptamana trecuta de primarul interimar, Silvia Radu, reprezentantii preturilor de sector nu au reusit inca sa le demonteze.

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, se afla in cautarea unor soluții de a fluidiza traficul rutier din mun. Chișinau. Asta in contextul ambuteiajelor care se creeaza in orele dimineții/serii pe strazile Capitala. Silvia Radu a anunțat in cadrul unui interviu pentru Radio Europa Libera ca a…

- CFR Calatori a anulat, vineri dimineata, un numar de 46 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizând însa ca nu sunt trenuri blocate, iar traficul este deschis pe toate magistralele, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei.

- Vremea proasta din Europa afecteaza orarul zborurilor, deși de pe Aeroportul Bacau se decoleaza și se aterizeaza fara intarzieri. Cursa de Dublin, de vineri, este una dintre „victimele” iernii tarzii. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CFR Calatori a anuntat ca a anulat 117 trenuri din cauza conditiilor meteo, aproximativ 10% din numarul total de trenuri, potrivit unui comunicat publicat de compania de transport de calatori. 0 000 00

- 110 trenuri anulate, joi dimineata CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizând ca mentine masura de anulare a aproximativ 10% din trenuri, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Traficul…

- CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizand ca mentine masura de anulare a aproximativ 10% din trenuri, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele…

- Aseara, reprezentantii Companiei Wizz Air Romania ne au anuntat ca ldquo;din cauza conditiilor meteo severe de iarna, a ninsorii abundente de pe aeroportul din Constanta, precum si al programului de zbor al echipajului, zborul Wizz Air W6 3375 de la Constanta la London Luton din 28 februarie a fost…

- In timp ce strazile principale din Capitala au fost curatate de zapada, unele curti ale blocurilor raman inca inzapezite. Situatia a nemultumit-o pe primarul interimar Silvia Radu, dar si pe locatari, care spun ca le este greu sa se deplaseze din cauza ghetii.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat miercuri, pe site-ul oficial, ca partida dintre CS U Craiova si Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, a fost amanata ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj. Programata initial pentru joi (1 martie, ora 20:30), confruntarea…

- CFR Calatori a anulat miercuri, pana la ora 10:10, un numar de 120 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. CFR Calatori...

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru vineri, 2 martie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 4 martie 2018 de la ora 10.00, respectiv ora 11.30. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul…

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 8:00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'',…

- Numarul trenurilor de calatori anulate din cauza conditiilor meteo a ajuns la 122, potrivit datelor actualizate publicate marti de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'', precizeaza compania.…

- Temperaturile extreme și ninsorile abundente din Romania produc noi probleme in fotbalul romanesc. Urmatoarea etapa din Liga 2-a va fi amanata și aceeași decizie ar putea fi luata și pentru Liga 3-a. "Echipele organizatoare, mai puțin CS Mioveni, au solicitat amanarea din cauza condițiilor climaterice…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. In cursul diminetii, 12…

- Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa marti dimineata, 12 curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, anunta Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). …

- Premierul Pavel Filip a convocat o sedinta de urgența la Guvern in legatura cu conditiile meteo nefavorabile. Seful Cabinetului de ministri a solicitat o comunicare permanenta și o interacțiune eficienta intre autoritațile responsabile, astfel incat sa fie prevenite

- Circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti a fost oprita la ora 16.00 la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Dupa cateva ore, din cauza viscolului, autostrada a fost inchisa in totalitate.

- CFR Calatori a anulat 37 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat compania feroviara pe pagina de Facebook. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta intreruperea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri, potrivit…

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari, care inchide etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul regulat, a fost amanat o ora din cauza conditiilor meteo. Arbitrul Marius Avram a decis amanarea meciului cu o ora, a anuntat site-ul televiziunii Digi Sport, care transmite meciurile din Liga…

- UPDATE – ora 17:30 – Numarul trenurilor anulate luni, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a ajuns la 58, conform ultimelor informatii actualizate, postate de CFR Calatori pe pagina proprie de Facebook. Din total, sase trenuri sunt InterRegio, respectiv Craiova – Sibiu si retur, Bucuresti Nord…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru maine, 27 februarie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 28 februarie 2018 de la ora 10.00. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul fiind semnate…

- CFR Calatori a anulat luni, pana la ora 13:00, 52 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform informatiilor postate de companie pe pagina de Facebook. "Astazi a fost luata...

- Condițiile meteo au afectat mai multe zboruri, astfel ca unele se confrunta cu intarzieri, iar altele au fost anulate. Pe aeroportul Henri Coanda se decoleaza si se aterizeaza in conditii de iarna, spre disperarea oamenilor.

- Autoritatile de la Roma au decis, de asemenea, sa reduca liniile de circulatie au autobuzelor la aproximativ 120 de linii strategice. Vehiculele care au voie sa circule luni sunt echipate cu roti speciale, iar statiile de metrou raman deschise. Cateva statii de metrou din Roma vor permite…

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul Comandamentului de iarna, convocat la PMB, ca școlibe vor fi inchise luni și marți din cazua viscolului și a gerului. Știre in curs de...

- Un bar din Marea Britanie a anulat o intrecere intre melci melci programata pentru sambata si organizata in scop caritabil, din cauza temperaturilor neobisnuit de scazute care i-au pus pe participanti in imposibilitatea de a mai concura, informeaza Reuters. ''Valul de frig a provocat o problema…

- Pasajul subteran de la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Stefan cel Mare va fi accesibil deja si pe timp de noapte, comunica Noi.md. {{272262}}Intr-o postare pe Facebook, primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a anuntat ca a dispus demontarea portilor de acces, care erau incuiate…

- Astazi, 15 februarie 2018, activitatea este suspendata in 2 unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Scoala Gimnaziala Ursoaia (structura a Scolii Gimnaziale Romanesti), unde sunt inscrisi 44 de elevi. In toate celelalte unitati de invatamant cursurile se desfasoara…

- Procurorii anticorupție din Republica Moldova efectueaza, marți dimineața, percheziții la mai multe adrese din Chișinau, inclusiv la sediul primariei din Capitala, scrie Unimedia. Potrivit presei moldovene perchezițiile se fac la la Primaria Chișinau și la Oficiul cadastral teritorial Chisinau. Informația…

- O barca in care se aflau doi barbati s a rasturnat dupa ce s a lovit de o barja pe bratul Macin al Dunarii Vechi. Un barbat, de 57 de ani, din comuna Turcoaia, a disparut in timp ce prietenul sau a reusit sa se salveze. Victima este cautata de pompierii ISU Macin care, insa, nu au putut interveni imediat…

- Cinci unitati de invatamant din judetul Constanta au anuntat suspendarea cursurilor pentru vineri, 19.01.2018: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Ciocarlia, Scoala Gimnaziala "Nicolae Maraloi" Saraiu, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Comana, Liceul Tehnologic Independenta, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon. Potrivit ISJ…

- 55 de institutii de invatamant general din 21 de raioane si-au sistat activitatea, iar in alte 42 s-a redus durata orelor din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Peste 14 mii de elevi nu au ajuns la scoala.

- Zeci de școli și gradinițe din țara au fost inchise, joi, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele ore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat in cadrul comandamentului de iarna organizat...

- Numarul de utilaje necesare pentru deszapezire in capitala va fi marit. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar, Silvia Radu, care a dispus ca pretorii de sector sa-i contacteze și pe agenții economici externi pentru intervenție, noteaza NOI.md. Totodata, Silvia Radu a transmis o telefonograma…

- Autoritatile din Sinaia au decis sa suspende, joi, cursurile in scolile din localitate din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Pe Valea Prahovei a nins viscolit toata noaptea, iar in prezent circulatia atat pe DN1, cat si pe strazile din statiuni este paralizata din cauza stratului de zapada.

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- Cautarile alpinistului surprins de avalansa in Muntii Bucegi, pe Valea Costilei, au fost sistate, sambata seara, din cauza conditiilor meteo, salvamontistii urmand sa reia actiunea duminica dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Haiduc, seful Salvamont Busteni, a declarat, corespondentului…

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Ninsorile abundente si vantul puternic dau peste cap traficul aerian din capitala Rusiei. Peste 40 de zboruri au inregistrat intarzieri sau au fost anulate din cauza conditiilor meteo dificile. Cea mai grava situatie este inregistrata pe aeroportul Seremetievo.