- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca vineri urmeaza sa fie publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General.

- "Protocoalele reprezinta acorduri cu mai multe instituții care stabilesc metode de cooperare, nu pe langa lege, nu de atribuții suplimentare, ci punand in aplicare legea. Maine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI. Noi nu avem un protocol semnat cu DNA, ci cu Parchetul…

- Serviciul Român de Informații și DIICOT au întreprins masuri specifice de investigare a unui cetațean român de naționalitate palestiniana, în vârsta de 30 ani, suspectat de implicare în promovarea prin

- Avand in vedere discutiile din spatiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, Biroul de informare si relatii publice este…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- MAI a anuntat, luni, intr-un raspuns pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca in prezent se reevalueaza Planul National Comun de Actiune (PNCA) din 2010 in urma caruia a fost semnat protocolul din 2012 cu SRI, Ministerul Finantelor, Ministerul Public si al Justitiei, prin care era monitorizata ANAF.

- Serviciul Roman de Informatii prezinta, luni, raportul de activitate pentru anul 2017. Daca presedintele Klaus Iohannis va participa la eveniment, Liviu Dragnea a susținut la Palatul Parlamentului ca nu a primit nicio invitație.„Nu”, a fost raspunsul lui Liviu Dragnea, intrebat fiind daca…

- "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate incheiate intre institutiile judiciare si Serviciul Roman de Informatii, precum si solicitarea ministrului justitiei de demarare a procedurii…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis catre Consiliul Superior al Magistraturii si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei. "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta 'fara multe fite si invarteli', el adaugand ca sunt 'povesti' argumentele ca tin de securitatea…

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a negat ca ar fi fost la ziua vreunui sef din Serviciul Roman de Informatii si a subliniat ca la toate evenimentele la care a participat, organizate de SRI, a fost in calitate oficiala, alaturi de alti multi...

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Conform unui comunicat de presa transmis luni dimineata, in baza prerogativelor constitutionale si a competentelor legale, ministrul Justitiei i-a solicitat procurorului general sa comunice daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau între SRI si alte entitati ale statului, a

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Serviciul Roman de Informatii a confirmat ca directorul institutiei, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT pentru a da declaratii in dosarul „Black Cube”, dosar deschis in anul 2016 pentru incercari de intimidare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- "Am lansat aceasta initiativa legislativa constatand inutilitatea unei institutii care nu are decat statutul de institutie clientelara. Aceasta Academie a Stiintelor Securitatii Nationale s-a infiintat in 2012 ca Academie de Stiinte Militare, ceea ce era cu totul altceva. Intre timp, prin OUG, si…

- Circa 1.500 de interventii de chirur­gie cardiovasculara se efectueaza anual in spitalul clinic de urgenta „Prof. dr. Agrippa Ionescu“, unitatea spitali­ceasca administrata de SRI (Serviciul Roman de Informatii), unul din centrele specializate si in chirurgie cardiaca. „Datorita faptului…

- Florian Coldea a pus siguranța romanilor in pericol in 2008, atunci cand acesta conducerea Serviciul Roman de Informații. Serviciile secrete ale Suediei au trimis catre SRI, SIE si celelalte institutii ale statului roman o informare conform careia mai multi cetateni de origine araba, unul cu cetatenie…

- Serviciul Roman de Informații a executat in anul 2014 de 31 de ori mai multe mandate pe siguranța naționala decat FBI-ul din SUA, potrivit președintelui Coaliției Romanilor din SUA, Chris...

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Pentru o serie de angajați cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și pentru personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

