- Constanta are cea mai scumpa apa din Romania, conform unui clasament national intocmit de Asociatia Pro Consumatori. De Ziua Mondiala a Apei, marcata la 21 martie, activistii au lansat campania de educare intitulata „Tu stii ce apa bei?“

- In lipsa unor restaurante cu stele Michelin in Romania, nu ne ramane decat sa ne mandrim cu cateva destinații turistice care au primit, recent, acest calificativ ravnit de toate obiectivele de interes turistic din lume. Autorii Ghidului de Calatorie Michelin au pus pe harta obiectivelor care merita…

- Victor Piturca (62 de ani) este liber de contract de peste doi ani, dar Liga 1 Betano nu-l atrage aproape deloc. Fostul selectioner spune ca nivelul e atat de slab, incat ar putea castiga titlul si daca ar prelua o formatie aflata la mijlocul clasamentului. Chiar daca a recunoscut ca a fost…

- Raluca Paraschiv, unul dintre cei mai cunoscuți și talentați make-up artiști din Romania, și soțul ei, Alex Anton, iși uneau destinele și erau cei mai fericiț acum cateva luni. Invitata la o emisiune tv, Raluca Paraschiv a dezvaluit ca trece printr-o perioada agitata, care a facut-o sa piarda 9 kilograme.…

- Alexandru Corneschi e maratonist, are 26 de ani și viseaza sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo și care va alerga in martie intre Los Angeles și Las Vegas. Alearga in fiecare zi indiferent de vremea de afara și asta pentru ca sportul reprezinta totul pentru el. "Imi doresc sa ajung…

- Discursul de luni seara a președintelui Klaus Iohannis a starnit furia secretarului general al PSD, Codrin Ștefanescu. Social-democratului l-a acuzat pe șeful statului ca devine portavocea unui sistem toxic pentru Romania....

- Romania a reusit o performanta extraordinara la sporturile de iarna. Echipajul de bob patru persoane, format din Tentea Mihai, Alexandru Bugheanu, Raul Dobre si Daroczi Ciprian, sub comanda antrenorului Iulian...

- Instabilitatea fiscala reprezinta cea mai mare provocare din anul 2019, afirma oamenii de afaceri chestionați in cadrul KeysFin Business Focus 2019. Potrivit datelor barometrului, impredictibilitatea legislației fiscale va influența semnificativ apetitul investitorilor, atat romani cat mai ales straini,…