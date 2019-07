Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (7 WTA) a caștigat finala feminina a turneului de la Wimbledon, contra americancei Serena Williams – scor 6-2, 6-2. Halep s-a impus cu 6-2, dupa doar 26 de minute. Simona Halep a inceput excelent ultimul act de la Wimbledon. Dupa doar 15 minute, romanca a caștigat primele patru game-uri,…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon 2019! A trecut de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Articolul SIMONA HALEP E CAMPIOANA LA WIMBLEDON! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se infrunta in acest moment in finala turneului pe iarba de la Wimbledon. Romanca lupta pentru al doilea grand slam din cariera, in timp ce americanca pentru numarul 24. Simona Halep a caștigat primul set cu 6-2.

- Simona Halep joaca importriva Serenei Williams in finala de la Wimbledon, intr-un meci așteptat cu sufletul la gura de milioanele de fani al sportului alb din Romania și din toata lumea. Serena Williams a caștigat tragerea la sorți și a ales sa serveasca. Simona a inceput perfect partida și a reușit…

- Ilie Nastase, 72 de ani, fostul mare tenisman roman, a vorbit despre șansele Simonei Halep, 7 WTA și 27 de ani, de a triumfa in premiera la Wimbledon. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00; Partida Halep - Williams va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și…

- Simona Halep este prima jucatoare din Romania care va ajunge in finala de la Wimbledon. Ea a reușit aceasta performanța dupa ce a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, cu scorul 6-1, 6-3 și va juca in marea finala sambata, de la ora 16:00, cu jucatoarea care se va impune in meciul Serena Williams…

- In finala, Deep Serv s-a impus in fața formației Bari Salon Cupa de minifotbal Old Boys s-a incheiat sambata, 22 iunie, la Baza Valentino Sports, odata cu finala mare dintre Deep Serv Cimpineaca și Bari Salon, care a inceput la ora 17:00. Mai devreme cu o ora incepuse intalnirea pentru locurile 3-4…

- In proba de simplu, Maria a caștigat medalia de bronz Maria-Daciana Ciubotaru, sportiva CSM Focșani 2007, in pereche cu Cara Meșter, de la CS Marc Tenis, a caștigat sambata, 18 mai, proba de dublu a Campionatului național de vara pentru 14 ani care a avut loc la Constanța. Pana la titlu, Maria și Cara…