ULTIMA ORĂ - Șefa DNA, audiată de Inspecția Judiciară Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, a fost audiata din nou astazi de Inspecția Judiciara, dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din anul 2009, anunța Antena 3. Kovesi a mai fost audiata de Inspecția Judiciara in luna februarie. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat de patru ori sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Aceasta a reiterat ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au produs evenimentele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul american John Dowd, care conducea echipa ce ii acorda consultanta presedintelui american Donald Trump in ancheta intreprinsa de procurorul special Robert Mueller privind o eventuala complicitate americano-rusa inainte de alegerile prezidentiale din 2016, a demisionat joi, transmite AFP. ''Il…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Donald Trump a atacat duminica - in mod virulent - integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza News.ro, citand AFP.

- Sefa DNA e acuzata de incalcarea statutului magistratilor si comportament abuziv, iar Inspectia Judiciara a propus sanctionarea disciplinara a acesteia, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata de CSM in 21 martie. Inspecția Judiciara a cerut sancționarea disciplinara a șefei DNA, transmite Digi 24. Laura Codruța Kovesi este acuzata de incalcarea statutului magistraților și comportament abuziv. In luna ianuarie, Inspecția Judiciara a inaintat acțiunea in…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 21 martie. Motivul: Inspecția Judiciara (IJ) a cerut sancționarea lui Kovesi și a adjunctului acesteia, Marius Iacob, pentru mai multe abateri…

- In urma cu un an de zile, EVZ publica primul articol din serialul „Noi suntem statul!”, o incursiune in discuțiile și intalnirile private care aveau loc in vile SRI și in locații de agrement intre politicieni, servicii secrete și magistrați, in preajma unor evenimente politico-juridice majore. Refuzat…

- Pedeapsa cu inchisoarea pentru neprezentarea la audierile comisiilor parlamentare de ancheta Persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta si cele care nu furnizeaza informatiile solicitate, documentele sau mijloacele de proba detinute acestor foruri se considera ca au comis o…

- "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata Comisiei de ancheta este considerata impiedicare a aflarii adevarului si constituie infractiune, dispozitiile art. 273 Cod Penal aplicandu-se corespunzator", mai prevede proiectul.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Reamintim ca totul a plecat de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, afirma ca PNL si USR au refuzat propunerea de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze. "USR si PNL au refuzat sa se alature demersului nostru legitim de a…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Raportul intocmit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns vineri, la ora 16.00, la Consiliul Superior al Magistraturii, la scurt timp dupa ce documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului. Reprezentanti ai CSM au anuntat ca documentul a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ,…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca refuzul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta in fata Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 reprezinta o incalcare a autoritatii Parlamentului. In declaratia de presa organizata la sediul Ministerului…

- Incepe dezastrul la unitate de elita a sefei DNA Laura Kovesi. Inspectia Judiciara a anuntat vineri, 16 februarie 2018, ca a inceput ancheta efectiva in cazul "Paradeala de la DNA Ploiesti", dupa ce luni, 12 februarie, s-au sesizat din oficiu cu privire la filmarile publicate de Antena 3, in care fostul…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat luni ca parlamentarii partidului sau vor vota impotriva raportului Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. "Bine v-am regasit in Parlamentul paralel, Parlamentul paralel cu realitatea si problemele cetatenilor romani! Kafka si Marquez,…

- Fostul presedintele Traian Basescu a spus, luni, in Parlament, ca l-a batut pe candidatul PSD Mircea Geoana „de l-a rupt, pe bune”, la alegerile din anul 2009. „Pot spune ca Geoana a pierdut alegerile din doua motive: in primul rand, nu pentru ca a existat un grup infractional la PDL, a pierdut pentru…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic".…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic"."PNL…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit…

- Camera Deputatilor si Senatul s-ar putea reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Potrivit unor surse parlamentare, deputatii si senatorii vor avea luni o noua sedinta de plen in care, printre…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului comun…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia a inregistrat marti candidatura actualului presedinte Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, a anuntat presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, transmite Xinhua. Potrivit acesteia, echipa lui Putin a strans 314.837 semnaturi in sustinerea…

- Inspectia Judiciara a trimis o scrisoare Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, in care solicita documentatia legata de corespondenta purtata de comisie cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Inspectia Judiciara a solicitat Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 sa transmita copii dupa documentele ce au constituit procedura de citare pentru audiere a procurorului-sef...

- Inspectia Judiciara a solicitat, in 24 noiembrie 2017, Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile acesteia la solicitarile formulate de acest for.

- Inspectia Judiciara a solicitat, pe 23 noiembrie anul trecut, copii dupa cererile transmise de catre Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 catre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precum si dupa raspunsurile acesteia. Kovesi a refuzat de patru ori sa vina…

- Inspectia Judiciara a solicitat, in 24 noiembrie 2017, Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile acesteia la solicitarile formulate de acest for.

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 se va reuni marti intr-o sedinta in care va fi analizat raportul final pe aceasta tema."Maine, Comisia de ancheta pentru alegerile din 2009 va discuta raportul final",…

- Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice. Propunerea legislativa…

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea. Proiectul…

- Proiectul de lege prevede, astfel, ca „Refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, este considerat impiedicare a…

- Presedintele Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, Oana Florea, a declarat, luni, ca va depune in Parlament un proiect de lege prin care persoanele care refuza sa se prezinte la Comisia de ancheta sa fie pedepsite cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau cu amenda penala in valoare…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Membrul CEC, Andrei Volentir a comentat pe pagina sa de facebook decizia Comisiei de a respinge ini'iativa Adunarii Constituante de abrogare a modificarilor Codului Electoral privind votul mixt prin referendum.

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, este de parere ca desemnarea lui Liviu Dragnea drept candidat al PSD la alegerile prezidențiale din 2019 ar fi o greșeala comparabila cu susținerea lui Geoana in 2009. Candidatul trebuie sa fie persoana care sta…

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- "Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante.…