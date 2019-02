Stiri pe aceeasi tema

- În Monitorul Oficial nr. 101 din 8 februarie a.c. au fost publicate deciziile prim-ministrului României, doamna Vasilica - Viorica Dãncilã, privind numirea la conducerea Direcției Generale Antifraudã Fiscalã a trei noi inspectori generali. Astfel, domnul Raul…

- Raportul precizeaza ca, potrivit prognozelor Comisiei Europene, deficitul public se va mari, in mare parte din cauza cresterii cheltuielilor. In prognoza din toamna anului 2018, Comisia a estimat ca deficitul va creste de la 2,9% din PIB in 2017 la 3,3% din PIB in 2018, crestere generata in principal…

- Conducerea SCJU “Sf. Apostol Andrei” Constanța aduce la cunoștința pacienților și vizitatorilor ca începând de mâine, 24.01.2019, se interzice accesul vizitatorilor în incinta unitații spitalicești. Masura a fost luata ca urmare a numarului crescut…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, detinut de Facebook Inc, limiteaza la cinci numarul de utilizatori carora le poate fi distribuit un mesaj, în încercarea sa de a lupta cu ''dezinformarea si cu zvonurile'', au anuntat luni reprezentanti ai companiei.

- Francezii par sa-și fi pierdut rabdarea cu Carlos Ghosn, dupa ce inițial au susținut decizia ca acesta sa fie pastrat in funcțiile de la Renault pana la finalizarea procesului din Japonia. Surse citate de Reuters susțin ca Executivul francez vrea ca board-ul Renault sa se intalneasca in curand și sa…

- Conducerea ministerului nu se lasa și vrea sa fie pedepsit și unul dintre doctorii care semnalase de-a lungul anilor eșecurile medicale ale colonelului Gheorghe Ștefan. De Mirela Neag, Razvan Luțac și Catalin Tolontan Acum o luna, Libertatea a inceput sa expuna cazuri in care pacienții operați de…

- Accesul catre heliportul Spitalului Județean din Constanța a fost blocat de un medic rezident care a parcat autoturismul chiar pe drumul care duce catre platforma de aterizare. Imaginile au fost postate pe Facebook și au devenit in scurt timp virale. Din cauza autoturismului parcat exact pe…

- Profețiile lui Nostradamus pentru urmatorii cinci ani sunt infricoșatoare, evenimentele urmand sa schimbe radical intreaga Planeta, atat din punct de vedere politic, dar mai ales referitor la supremația statelor.