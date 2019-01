Stiri pe aceeasi tema

- Infrangerea cu Astra, 1-4, sinonima cu ratarea play-off-ului pentru al doilea an consecutiv a avut ca prim rezultat direct o sedinta tensionata la Dinamo, una in care conducerea administrativa, staff-ul si jucatorii au dat cartile pe fata. Prima masura a fost plecarea imediata a...

- Situatia lui Sergiu Hanca la Dinamo pare sa fie destul de clara. In urma cu cateva minute a luat sfarsit sedinta de la RIN, in care s-a discutat inclusiv viitorul mijlocasului care si-a manifestat public interesul de a parasi echipa din Stefan cel Mare, dupa conflictul sotiei...

- Mijlocasul echipei Dinamo, Sergiu Hanca, a anuntat ca vrea sa isi rezilieze contractul cu formatia din Soseaua Stefan cel Mare, dupa ce sotia sa a fost batuta de fanii dinamovisti la meciul cu Astra. "Sunt in stare de soc! Am fost atacata de fanii lui Dinamo pentru ca m-am bucurat la golul sotului meu.…

- Președintele dinamovist Alexandru David a vorbit despre incidentul grav in care soția lui Sergiu Hanca a fost bruscata de suporteri ai "cainilor" dupa Astra - Dinamo 4-1. Mijlocașul e hotarat sa plece de la echipa (DETALII). "Am ințeles ca soția lui a fost agresata fizic. Nu am mai multe date, am vorbit…

- Lui Olimpiu Morutan incepe sa-i mearga mai bine, dupa o perioada in care a intrat in gura patronului Becali. Mijlocasul a obtinut penaltyul din care FCSB a invins Astra si isi face incet-incet loc in echipa lui Dica.