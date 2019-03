ULTIMA ORĂ! S-a decis renunțarea la ORA DE VARĂ Parlamentul European a votat, marti, in favoarea renuntarii la practica de ajustare a ceasurilor cu o ora in primavara si toamna, incepand cu 2021. Proiectul de lege a fost adoptat cu 410 voturi pentru, 192 impotriva si 51 de abtineri, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com de serviciul de presa al Parlamentului European. "Tarile europene care decid sa mentina permanent ora de vara vor efectua ultima schimbare in acest sens in ultima duminica din martie a anului 2021. Cele care prefera sa ramana la ora standard (ora de iarna) isi vor putea schimba ora pentru ultima data in ultima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

