- Campionatul European de Handbal 2018. ROMÂNIA - SPANIA. Tricolorele vor întâlni astazi, 11 decembrie ora 19.00, naționala Spaniei, singura echipa din Grupa Principala II - Nancy care nu mai are șanse de calificare in faza semifinalelor.

- Romania infrunta Spania la Europeanul de handbal feminin, iar o victorie ne duce și mai aproape de semifinalele competiției. Oana Manea, retrasa recent din echipa naționala, a ținut sa le transmisa un mesaj fostelor colege, prin intermediul GSP Live. Romania joaca astazi, de la 19:00, impotriva Spaniei.…

- Conform unui comunicat de presa preluat sambata de Agerpres, Ludovic Orban 'someaza' Guvernul Dancila 'sa ia de urgenta atitudine fata de confiscarea in masa a automobilelor romanilor din Italia'. 'Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere…

- Presa din Spania a analizat azi grupa națioanalei iberice din preliminariile EURO 2020, din care fac parte Romania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Daca selecționerul Luis Enrique nu vorbește decat de Suedia și Norvegia in interviul luat de As dupa tragerea la sorți, un editorialist al cotidianului…

- Masinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse in Romania doar in anumite conditii. Soferii trebuie sa urmeze cel putin 20 de ore de pregatire pe un asemenea vehicul ori sa fi obtinut permisul intr-o tara in care se circula in acest sistem. Masurile sunt prevazute intr-o lege adoptata de Parlament.…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, ca principala preocupare a autoritatilor romane trebuie sa fie cheltuirea banilor oferiti de Uniunea Europeana si abia apoi sa se angajeze in parteneriate public-private, pentru care romanii vor plati.

- Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si famiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. AJUTOARE DE INCALZIRE 2018-2019. Incepe distribuirea formularelor pentru SUBVENTIA la incalzire…

- "Am discutat cu doamna vice-priministru sa nu mai venim cu o noua taxa pentru romani”, a declarat Eugen Teodorovici, la TVR. Teodorovici a explicat ca abordarea lui nu este una de a sancționa ci de a prelua ceea ce au alții mai bun decat noi. El a dat ca exemplu Bulgaria, acolo unde se inmatriculeaza…