- Rusia a instalat sisteme de rachete nucleare pe litoralul Marii Negre, in apropierea frontierei cu Ucraina, conform unor imagini prin satelit obtinute de Institutul Imagesat International, informeaza postul american de televiziune Fox News.

- Ucraina nu va permite Rusiei sa militarizeze Marea Neagra, a declarat presedintele ucrainean Petro Porosenko intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc CNN Turk, informeaza serviciul de presa al presedintiei de la Kiev, citat de publicatia Ukrainska Pravda. Rusia, potrivit presedintelui…

- Daca SUA pun capat Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) si se doteaza cu un arsenal de rachete cu raza medie de actiune, Rusia va incepe sa produca arme similare, a declarat ieri liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a afirmat ca ”intelege” dorinta americanilor de a se retrage din…

- Federatia Rusa continua sa desfasoare echipamente militare in zona marilor Azov si Neagra care sa-i permita sa tina sub control navigatia in aceasta regiune, a declarat marti intr-o interventie la po...

- Federatia Rusa continua sa desfasoare echipamente militare in zona marilor Azov si Neagra care sa-i permita sa tina sub control navigatia in aceasta regiune, a declarat marti intr-o interventie la postul de televiziune UA TV purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS,...

- Rusia si-a dezvaluit planul de creare a unei rachete nucleare ce ar putea transporta astronautii in misiuni interstelare. Declaratiile au fost facute de reprezentantii unui centru de cercetare.