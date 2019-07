Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan, originar din Ocna Mureș, va fi propus, la Consiliul National din 8 august, pentru functia de prim-vicepresedinte politic al PNL, de catre presedintele partidului, Ludovic Orban, potrivit unor surse liberale, citate de Romania24.ro. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Europarlamentarul PSD Carmen Avram a primit susținerea lui Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, legat de mandatul din cadrul Comisiei Agri, spunand ca aliați ii vor fi cei doi liberali din comisie. Atat Carmen Avram, cat și Rareș Bogdan i-au criticat, intr-o intervenție la Antena 3, pe președintele Franței…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, a fost desemnat miercuri, de Biroul Permanent National, purtator de cuvant al partidului, potrivit unor surse social-democrate. "In cadrul BPN de astazi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la presedintele Romaniei, am discutat despre dialogul…

- Rareș Bogdan a declarat, marti, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca este posibil ca partidul sa renunte la varianta Ludovic Orban-premier, daca nu va fi acceptat si de celelalte partide, in cadrul negocierii din Parlament. "Eu spun un singur lucru: PNL este obligat de votanți sa faca orice, sa nu…