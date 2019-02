Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD Dâmbovița a decis sa-l excluda din partid pe presedintele Consiliului Judetean, Daniel Comanescu, motivul invocat fiind &"disfuncționalitați&" în activitatea acestuia.

- Senatorul Adrian Țuțuianu, fost lider PSD Dambovița, a scris, sambata, pe Facebook, ca șeful Consiliului Județean a fost exclus din PSD pentru ca „nu a pupat inelul de Plumb”.„L-au exclus pe președintele CJ Dambovița pentru ca n-a pupat inelul de Plumb. PSD s-a transformat intr-o SRL pe care…

Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Daniel Comanescu, a fost exclus din PSD, sambata, prin decizia Comitetului Executiv al PSD Dambovita.

- Comitetul Executiv Judetean al PSD Dambovita s-a reunit astazi, 9 februarie 2019. Au participat aproximativ 140 de delegati: primari, presedinti de organizatii, consilieri judeteni si parlamentari. Pe ordinea de zi a comitetului s-a regasit si prezentarea raportului de activitate al presedintelui CJ,…

