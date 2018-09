Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, luni si marti, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, la care vor participa noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru si un ministru al Afacerilor Externe, fiind organizat in Bucuresti…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind desemnarea vicepremierului Viorel Stefan in functia de ministru interimar al Cercetarii si Inovarii. De asemenea, seful statului a semnat si...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, la Topoloveni, ca l-a propus pe vicepremierul Viorel Ștefan pentru funcția de ministru interimar la Cercetare."L-am propus la interimat pe domnul vicepremier Viorel Ștefan. Am trimis propunerea la Cotroceni", a declarat Viorica Dancila. Propunerea…

- Premierul Viorica Dancila i-a delegat pe ministrii de Finanțe și de Justiție, Eugen Teodorovici și Tudorel Toader, pentru a participa la consultarile de joi de la Palatul Cotroceni. Chiar daca vizita la Cotroceni are loc in ziua in care urmeaza sa anunte propunerea pentru sefia DNA, ministrul Tudorel…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca Executivul va adopta rectificarea bugetara, deoarece si-a indeplinit obligatia de a cere CSAT un punct de vedere, ea afirmand ca si-ar fi dorit ca acest proiect sa fie rezultatul unui consens intre Presedintie si Guvern. Presedintele Klaus Iohannis a…

- Functia de procuror sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata de la sefia DNA printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus astfel in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale. Ministerul Justitiei, Tudorel Toader, anuntase ca…