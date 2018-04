Ultima ora! Prodanca, anuntul care ne intristeaza pe toti! Din pacate e adevarat

Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar starea ei de sanatate nu este deloc buna. In presa au aparut zvonuri ingrijoratoare despre interpreta de muzica populara. Anamaria Prodan i-a scris o scrisoare emoționanta mamei ei, in care spune ca și-ar dori sa-i dea din timpul ei. „Iubirea…

- Anamaria Prodan a publcat un discurs copleșitor despre mama sa, Ionela Prodan, care are mari probleme de sanatate. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Elias din Capitala , iar starea sa de sanatate nu este deloc una buna, ba dimpotriva. Ionela Prodan a slabit enorm…

- Vesti triste! Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf se lupta pentru viața! Indragita cantareata sufera de mai mulți ani de probleme cardiace, iar acum, la 70 de ani, a fost diagnosticata cu un cancer galopant situat la…

- Devis Mangia a declarat, vineri, ca absenta lui Dan Petrescu, suspendat, de pe banca tehnica a CFR Cluj la meciul cu CSU Craiova nu este atat de importanta. "Antrenorul e cu adevarat important in timpul saptamanii, la meci sunt importanti jucatorii de pe teren", a spus tehnicianul CSU Craiova."Absenta…

- Un marinar britanic a murit in timpul unei curse de yahting. John Fisher (47 de ani), membru al echipajului velierului SHK/Scallywag, a fost dat disparut dupa ce a cazut peste bord, luni, in timpul etapei a saptea a cursei de yachting Volvo Ocean Race. Dupa mai multe ore de cautari, s-a pus capat operatiunii…

- Internata de aproape trei saptamani la Spitalul Elias, Ionela Prodan va mai ramane sub supravegherea medicilor inca o perioada! Ionela Prodan a ramas internata in spital inca o saptamana! Cantareata are nevoie de ingrijiri speciale pentru a se reface! In urma cu trei saptamani, Ionela Prodan a ajuns…

- Daca ai ales libertatea: Ești o persoana vesela! Ai o intuiție bine dezvoltata care te ajuta sa gasești calea cea buna in orice situație. Incerci intotdeauna sa faci tot ce iți place și nu depinzi niciodata de opinia celor din jur. Cine sunt ei sa-ți spuna cum ar trebui sa traiești? Ai suficienta…

- Anca Serea a facut o postare cutremuratoare pe pagina ei de Facebook. Vedeta și-a dorit sa aduca la lumina situația spitalelor din Romania. Ea a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi. Vedeta iși dorește ca oamenii sa intinda o mana de…

- Un moment istorie in aviație a avut loc la sfarșitul acestei saptamani, cand un avion de pasageri a efectuat un zbor direct, fara escala, intre Australia și Marea Britanie. Aeronava a decolat sambata din Perth cu destinația Londra, iar intreaga ruta a fost parcursa in doar 17 ore și 20 de minute, timp…

- Este o zi neagra pentru Anamaria Prodan și, mai ales, pentru soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Impresara a postat pe pagina sa de Instagram ca Hary Reghecampf, tatal antrenorului Laurențiu Reghecampf, a murit. Acest lucru s-a intamplat dupa o perioada grea pentru Hary, care a ramas paralizat aproape in…

- Politistul care si-a dat viata in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor din Franta, de vineri, a incetat din viata la spital. Locotenentul-colonel de jandarmerie care si-a riscat viata pentru a-i salva pe ostaticii din timpul atacului din Franta a murit sambata dimineata la spital. Anuntul…

- Ionela Prodan si-a revenit spectaculos chiar si-a vizitat si cealalta fiica in America. Recent, Ionela Prodan a fost rasfatata la salon, acolo unde s-a simtit excelent, iar schimbarea de look o prinde excelent. Motivul ADEVARAT pentru care Ionela Prodan a ales sa plece din ROMANIA.…

- S-a luat o decizie neasteptata in privinta trupului neinsufletit al Israelei, dupa ce medicii legisti au stabilit cu exactitate cauza mortii. Israela a murit, vineri, din cauza unei puternice hemoragii digestive, nu din cauza unui accident vascular, asa cum se crezuse la inceput. Potrivit spynews, trupul…

- Judecatorul Curții Constituționale Victoria Iftodi este candidatura înaintata de Partidul Democrat pentru funcție de ministru al Justiției. Anunțul a fost facut de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, dupa ce o decizie în acest sens a fost luata în cadrul ședinței Biroului Permanent al…

- La Timișoara, in 8 martie, veți putea duce scrisorile adresate mamei celor de la Asociația Look Inside din urbea de pe Bega. Aceștia iși iau angajamentul ca le vor expedia catre mame. Daca vreți sa scrieți „Mami, iți mulțumesc!”, in orice mod alegeți sa faceți acest lucru, atunci sunteți…

- Partidul Democrat din Moldova a luat decizia de a susține un candidat unic al partidelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Anunțul a fost facut de catre președintele PDM, Vlad Plahotniuc, la briefingul de dupa ședința saptamânala a formațiunii. ”Unii…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- Emisiunii „Cooltura”, difuzata de TVR 1 si realizata de Mirela Nagat, i se va taia jumatate din timpul de emisie incepand cu 12 martie. Anuntul a fost facut de scriitorul Cezar Paul-Badescu pe pagina sa de Facebook. Prezentatoarea emisiunii a explicat ca, initial, s-a pus in discutie scoaterea „Cooltura”…

- Anamaria Prodan, fiica artistei, a decis sa iși duca mama in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. Ionela Prodan pleaca din Romania. Are nevoie de tratament in STRAINATATE "Acolo, ea va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de…

- Fratele geaman al jurnalistului Liviu Avram a murit. Anunțul a fost facut de acesta pe contul de socializare, unde redactorul șef al ziarului Adevarul a primit zeci de mesaje de condoleanțe. “Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s-a stins. Dumnezeu sa-l aiba in paza”, a scris…

- Ionela Prodan și-a speriat toți fanii atunci cand, in luna ianuarie, a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea ei e mai buna.

- Este adevarat. Copiii nostri vad mai mult de 25.000 reclame pe an la televizor, singuri, in programele destinate lor. Este greu ca ei sa nu ceara, sa nu creada ca avand toate acele produse (pe care unii copiii le au) ar fi mai fericiti. Din fericire, chiar si cu toate aceste zeci de mii de…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Partidul Democrat din Moldova va efectua un sondaj de opinie în Chișinau, pentru a vedea ce așteptari au locuitorii orașului de la viitorul primar și cum cred ei ca formațiunea ar trebuie sa abordeze alegerile locale anticipate. Un sondaj similar ar putea fi organizat și în Balți. Anunțul…

- Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. S-a zvarcolit de durere in tabara Faimașilor, in special la ultima proba la care a participat și la care echipa lui a pierdut. Ajuns in casa, Oncescu a acuzat dureri insuportabile, dar a incercat sa ascunda totul. Ion Oncescu, unul dintre participanții…

- PSD va lansa un apel catre toate forțele politice din Romania, pentru asumarea unui proiect de țara pe termen lung. Anunțul a fost facut, miercuri, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, de catre președintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”La acest Congres vreau sa lansam un apel catre toate…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați (a lasatului sec de carne) Matei 25, 31-46 Zis-a Domnul: Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa și toți sfinții ingeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna inaintea Lui toate neamurile și-i va desparți pe unii de alții, precum desparte pastorul…

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- O cripta veche de peste un secol, a ramas singura amintire a unui conac pustiit de comunisti de pe Valea Muresului. Locul s-a ruinat in ultimele decenii, insa povestea lui continua sa ii tulbure pe localnici.

- Imediat ce ajuns in tara, Anda Adam a fost programata de urgenta pentru operatie, in urma accidentarii suferite la Exatlon. Se pare ca momentul dificil a trecut, blonda a postat o imagine pe retelele de socializare, unde pare pe patul de spital, iar alaturi a scris si un mesaj. “A trecut momentul dificil,…

- Aproape 30% dintre romance fumeaza in momentul in care afla ca sunt insarcinate. Dintre acestea, doar jumatate se lasa. Restul fumeaza in continuare, fara sa se gandeasca la consecinte. Asta și pentru ca unii medici le spun ca sevrajul il va afecta pe copil.

- Primele investigatii ce vizeaza traiectoria defectuoasa urmata de racheta europeana Ariane 5 in timpul lansarii sale de pe 25 ianuarie "nu exclud eroarea umana", a anuntat presedintele Arianegroup, Alain Charmeau, intr-o scrisoare interna publicata de AFP. "Ceea ce s-a petrecut in timpul…

- Jose Mourinho, scrisoare emoționanta pentru un fan de 94 de ani. Managerul lui United i-a facut o surpriza uriașa lui Frederick Schofiel, unul dintre cei mai vechi fani ai lui Manchester United. Tehnicianul portughez a fost impresionat de povestea lui Frederick, care de curand a suferit un atac cerebral:…

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinirii a 72 de ani. „Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti…

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Simona Halep (1 WTA) a pierdut finala Australian Open contra lui Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6 , și nu și-a putut stapani lacrimile in timpul declarațiilor din timpul festivitații de premiere. "Nu este ușor sa vorbesc acum. Vreau sa o felicit pe Caroline și intreaga sa echipa. Sa-l felicit…

- Anamaria Prodan a confirmat faptul ca mama ei, Ionela Prodan, a ajuns, marti seara, de urgenta la spital, dupa ce a acuzat intepaturi in zona inimii. Ionela Prodan a fost dusa marti seara de urgenta la Spitalul Floreasca. Anamaria Prodan a confirmat ca mama sa a ajuns la spital, dupa ce a acuzat intepaturi…

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- Semne bune anul are? Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA este deschisa convorbirilor cu Coreea de Nord „la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare”, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.

- Holly Butcher mai avea doar cateva zile de trait, așa ca a decis sa scrie o scrisoare emoționanta, care sa fie un mesaj pentru toți cei care o vor citi, potrivit themighty.com. A mancat un hamburger si dupa trei zile A MURIT. Ce era in MANCARE "Vreau doar ca oamenii sa inceteze sa-și…

- Elevul de serviciu pe scoala, activitate cunoscuta de toti dintre noi, ziua in care unul sau doi elevi, prin rotatie, nu efectueaza cursurile scolare ci se ocupa de supravegherea intrarii in unitatea de invatamant va disparea. Anuntul a fost facut de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop.Acesta a anuntat…

- Conform meteorologilor, iarna vine cu adevarat abia in luna februarie. Anutul a fost facut de Elena Mateescu, director ANM, care a mai precizat ca prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat in mod normal. A

- Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea cladirii Președinției s-a incheiat cu succes. Anunțul a fost facut de catre ambasadorul Republicii Turcia in Republica Moldova, Hulusi Kilic, in cadrul intrevederii cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite…

- Familia Denisei Raducu trece printr-o perioada trista. Dupa ce familia și-a petrecut sarbatorile fara Denisa Raducu, fanii cantareței au scris cateva randuri emoționante, acolo unde și-au exprimat compasiunea.