- Procurorul DNA a cerut, luni, la ultimul termen din procesul lui Radu Mazare aflat pe rolul Curtii Supreme o pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul primar al Constantei, orientata spre maximul de 15 ani. DNA a cerut inchisoare cu executare si pentru Nicusor Constantinescu, inculpat in acelasi dosar.

- Procurorul general saudit a cerut, joi, in fata unei instante penale din Riad, pedeapsa cu moartea pentru cinci din cei unsprezece suspecti acuzati de uciderea lui Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi a fost asasinat pe 2 octombrie de catre un comando saudit in interiorul consulatului Arabiei Saudite…

- Procesul a inceput in urma cu 10 ani, iar fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost trimis in judecata de DNA alaturi de alte 36 de persoane, printre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru. Radu Mazare si Nicusor Constantinescu au fost condamnati…

- Cristian Borcea nu scapa de drumurile la Instanța Suprema! Fostul patron al clubului Dinamo va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul lui Radu Mazare si al lui Nicusor Constantinescu privind atribuirea ilegala a unor terenuri in Constanta, informeaza Antena3.Procesul a inceput in urma cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca nu va putea participa miercuri la intalnirea cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, precizand ca la data la care s-a stabilit intrevederea nu stia ca va participa la sedinta de Guvern si ca se va deplasa la sediul…