- PNL urmeaza sa depuna luni o noua motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Liberalii critica declaratiile ministrului, care, printre altele, preciza saptamana trecuta ca tarile europene din care pleaca multa forta de munca spre restul Uniunii Europene ar trebui sa se gandeasca…

- Motiunea simpla la adresa ministrului Eugen Teodorovici, in care semnatarii – cateva zeci de deputati din Opozitie, isi manifesta nemultumirile fata de Ordonanta 114, cea privind “taxa pe lacomie”, – va fi citita in orele urmatoare in Camera. “Lacomia pesedista submineaza economia nationala” se numeste…

- Senatorul liberal Florin Citu ii cere demisia lui Eugen Teodorovici, in contextul situatiei Legii Bugetului."Eugen Teodorovici, daca ai un dram de onoare iti dai demisia! Esti primul ministru din istoria Romaniei caruia i se intoarce bugetul de Presedinte si CCR.Altfel ramai…

- Liberalii vor depune la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a-i solicita acestuia abrogarea OUG fiscale 114/2018, a anuntat azi presedintele PNL, Ludovic Orban:“Biroul Executiv a decis, astazi, ca impreuna cu alți parteneri din opoziție…

- Eugen Oralndo Teodorovici ocupa fotoliul de ministru al Finanțelor in Guvernul Dancila. Teodorovici a fost ministru al fondurilor europene și apoi al finanțelor publice in Guvernul Victor Ponta. Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai…

- Se anunța un nou an extrem de tensionat pentru Guvernul Dancila. Opoziția va depune moțiuni impotriva miniștrilor Justiției, Finanțelor și Apararii, Tudorel Toader, Eugen Teodorovici și respectiv Gabriel Leș. Anunțul a fost facut chiar de liderul principalului partid de opoziție, Ludovic Orban, care…

- Primarii de municipii au transmis, miercuri, ca cer in continuare o intalnire cu premierul Viorica Dancila, dupa ce la discutiile de marti au participat doar consilierul acesteia Darius Valcov si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. De asemenea, primarii reitereaza ideea ca vor alocarea unei…

- Uniunea Salvati Romania va solicita, in prima saptamana a sesiunii parlamentare, ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sa vina in fata Parlamentului pentru a explica declaratiile care au dus la prabu