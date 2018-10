Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Cluj au finalizat cercetarile iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a intocmit rechizitoriul prin care, la data de 12.10.2018, a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului unei…

- Primarul comunei Beliș, Viorel Matiș, a fost trimis în judecata sub acuzația de dare de mita. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Cluj au finalizat cercetarile iar procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga…

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Cluj au finalizat cercetarile iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a intocmit rechizitoriul prin care, la data de 12 octombrie 2018, a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului…

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Cluj au finalizat cercetarile iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a intocmit rechizitoriul prin care, la data de 12.10.2018, a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului din …

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Cluj au finalizat cercetarile iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a intocmit rechizitoriul prin care, la data de 12.10.2018, a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului…

- Doi barbati au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce ofereau mita unor politisti de frontiera, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Directia Generala Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie…

- Mai multi tineri din Iasi vor fi judecati pentru procurare de droguri de risc, in contextul in care au fost opriti in trafic de politistii de frontiera, dupa ce cumparasera droguri de la un dealer din Barlad.

- In urma unui denunt formulat de un politist de frontiera din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Porțile de Fier II – I.T.P.F. Timișoara, ofițerii Directiei Generale Anticoruptie – S.J.A. Mehedinti, sub coordonarea procuroului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul ...