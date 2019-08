ULTIMA ORĂ Premierul Italiei, Giuseppe Conte, va demisiona marți Premierul italian Giuseppe Conte a anunțat ca va demisiona marți, dupa decizia partidului Ligii de a depune o moțiune de cenzura împotriva guvernului de coaliție din care face parte, scrie Reuters.



"Întrerup aici aceasta experiența de guvernare. (...) Voi merge sa ma întâlnesc cu președintele Republicii pentru a-i prezenta demisia", a declarat Conte, subliniind ca anterior va asculta dezbaterea prevazuta sa dureze 3 ore și 45 de minute.



