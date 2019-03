Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut…

- Florin Iordache a declarat, miercuri, ca poate președintele Klaus Iohannis va lamuri opinia publica cum este cu „banii luați abuziv pe casele de la Sibiu”. Reacția deputatului PSD vine dupa ce șeful statului a afirmat ca prioritatea zero a PSD este„albirea dosarelor” liderilor partidului.„E…

- Viorica Dancila a lansat un nou contraatac la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a contestat la CCR legea bugetului. Dancila catalogheaza ca decizia ”fara precedent a președintelui denota ca nu e interesat de romani și Romania, ci doar de campania electorala””Acest gest fara…

- Prim-ministrul Viorica Dancila considera ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis despre proiectul de buget pe 2019 si decizia acestuia de a-l contesta la Curtea Constitutionala reprezinta declaratii...

- Atac dur lansat de premierul Viorica Dancila dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat bugetul la CCR. Dancila spune ca mutarea lui Iohannis e una cus scop electoral.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "Acestea declarații…

- "Uitati-va la cele doua portofolii, Transporturi si Dezvoltare. Trimitem solicitari, acte, ni se cer alte acte, trimitem, raspunsul din nou neargumentat. E clar ca acest razboi va continua, presedintele e in campanie electorala si dincolo de ceea ce e bine in aceasta perioada , se tinem presedintia…

- Viorica Dancila este de parere ca nu va inceta conflictul dintre președinte și Guvern, acuzandu-l pe Klaus Iohannis ca este in campanie electorala. Premierul este nemultumit de faptul ca presedintele critica Executivul peste hotare."Uitati-va la cele doua portofolii, Transporturi si Dezvoltare.…

- Intrebata daca in sedinta CSAT a incercat sa discute cu seful statului pe problemele care exista intre cele doua Palate, Dancila a raspuns: "In sedinta CSAT am vorbit cu dl presedinte doar despre punctele care s-au aflat pe ordinea de zi". Ea a subliniat ca sedinta CSAT a fost suspendata si a fost…