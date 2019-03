Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile, concertele si afacerile Primariei Sectorului 5 au ajuns in faza investigatiei penale. Vineri dimineata, ofiteri de politie au descins la Primaria Sectorului 5, sub coordonarea procurorilor, sustin surse judiciare, citate de Libertatea .

- Locuitorii din zona de nord a Capitalei protesteaza astazi in fața sediului Primariei Sectorului 1. Ei cer ca autoritațile locale sa nu prelungeasca concesionarea terenului catre firma care administreaza groapa de gunoi Chiajna. La locul protestului se afla colegul meu Vlad Ungar.

- Lipsa infrastructurii in zona Piața Bucur –Obor - zona comerciala Obor - Gara de Est este principala cauza a stagnarii dezvoltarii urbane s-a concluzionat in urma dezbaterii publice organizata de Primaria Sectorului 2 in aceasta saptamana. Principalul motiv este generat de stagnarea și declinul…

- ​Primaria PSD a Sectorului 4, condusa de Daniel Baluța, a atribuit miercuri, 23 ianuarie, înca un contract de promovare catre Antena 3: 132.000 de lei (fara TVA, echivalentul a peste 28.000 de euro). Contractul de publicitate TV a fost atribuit prin procedura de cumparare directa și vizeaza concepția,…

- Primaria Sectorului 4 va bloca, de la sfarsitul lunii ianuarie, rotile autoturismelor care parcheaza neregulamentar pe locurile de parcare de resedinta sau in parcajele publice amenajate in Sectorul 4. Conform noului regulament aprobat joi de Consiliul Local al Sectorului 4, vor fi introduse,…