ULTIMA ORĂ: Patronii ar putea fi „obligaţi“ să plătească al 13-lea şi al 14-lea salariu „Angajatorii, afectati de o criza acuta a fortei de munca, vor putea fideliza/aprecia angajatii merituosi prin acordarea unui al 13-lea/14-lea salariu deductibil din impozitul pe profit. Prin masura propusa, parlamentarii #PNL isi doresc sprijinirea capitalului autohton dar si cresterea veniturilor salariale si, implicit, a calitatii vietii angajatilor din mediul privat romanesc. Beneficiarii acestei propuneri ar urma sa fie cele aproximativ 3,7 milioane de persoane ce activeaza in mediul privat, care este motorul economiei romanesti si are parte de o sustinere timida din partea statului roman”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

