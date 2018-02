Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris."Parchetul…

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravița, precum și plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu…

- Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).

- Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la incidentele petrecute cu ocazia manifestatiei din data de 20 ianuarie 2018, ce s a desfasurat in Piata Universitatii din Bucuresti, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- Dosarul in care Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru in cadrul Sectiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost achitata de Judecatoria Constanta, in prima instanta, a fost amanat pentru data de 22 februarie. Cazul se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta.…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a dezvaluit ca nu a fugit din țara, așa cum au lasat sa se ințeleaga anumite publicații și posturi TV. Ea a precizat ca a transmis o informare unde se afla catre Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se judeca dosarele pe care susține ca i le-a fabricat DNA,…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, si-a anuntat demisia pe facebook. "Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au decis extinderea urmarii penale in cazul polițistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Concret, anchetatorii vor sa afle daca acesta a fost ajutat de colegi astfel incat sa fie impiedicate sau ingreunate cercetarile anterioare,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca au extins cercetarile in dosarul politistului violator sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a faptuitorului. Practic, procurorii vor sa vada daca politistii de la Sectia 18 l-au favorizat in…

- Masuri dispuse de conducerea poliției in cazul de pedofilie Seful Serviciului Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, comisarului șef de poliție Vornicu Emanuel Rene, a fost eliberat din functie in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014 unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2014, in statia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat si obtinut redeschiderea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de conflict de interese pentru doua persoane ce au legatura cu societatea comerciala Cupru Min SA Abrud.

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat, marți, pentru 14 decembrie, pronunțarea unei decizii in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost judecat pentru trafic de influența. În mai 2016, Gabriel Berca a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a facut dreptate in cazul judecatorilor Risantea Gagescu și Damian Dolache plimbați doi ani in disciplinar, la CSM și la instanțe pentru ca au folosit in motivarea soluției de achitare a Marianei Rarinca – acuzata de șantaj de fosta șefa ICCJ Livia Stanciu.

- "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 224 si art 226. Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", precizeaza sursa citata. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, informeaza agerpres.ro. In acelasi dosar a fost judecat…

- Reprezentantii Inspectiei Judiciare au facut public, joi, continutul raportului intocmit dupa controlul facut in septembrie la Parchetul de pe langa Inalta Curte. A fost vorba despre o verificare privind “eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, apreciind ca managementul acestei unitați a fost unul eficient. "În urma deliberarilor,…

- In sedinta de astazi, 21.11.2017, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat Raportul Inspectiei Judiciare avand ca obiect eficiența manageriala si modul de indeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. „Admite, in parte, plangerea formulata…

- Raportul inspectorilor judiciari a fost transmis CSM in cursul zilei de 9 noiembrie. Surse judiciare au precizat ca, in cadrul controlului, nu au fost inregistrate incidente. In urma verificarilor efectuate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), inspectorii…

- Gabriela Elena Bogasiu, Rodica Susanu, Simona Lala Cristescu, Mirela Politeanu si Cristian Daniel Oana, toti judecatori din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, vor redeschide azi dosarul in care Alexandru Bogdan Arhip, magistrat la Judecatoria Constanta, a atacat decizia CSM prin intermediul…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, le a cerut astazi judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa i fie ridicata masura controlului judiciar, sustinand ca aceasta este o povara pentru el. Vreau sa fiu luat in seama la egalitate cu ceilalti inculpati din dosar. S a spus ca, avand…

- Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, definitiv, marți, revocarea masurii controlului judiciar în cazul arhiepiscopului Tomisului, Teodosie Petrescu, în dosarul în care acesta este judecat pentru fraude cu fonduri europene.