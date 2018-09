Parchetul General anunta ca seful Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, adjunctul acestuia, Sebastian Cucos si Mihai Chirica, secretar de stat in Ministerul de Interne, sunt urmariti penal pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, in timp ce maiorul Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, este urmarit penal pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals...