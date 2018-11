Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice, raportat la sustinerile ministrului justitiei, privind neindeplinirea de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a conditiei legale constand in obtinerea calificativului „Foarte bine” la ultima evaluare, conditie…

- Procurorul general a declarat, joi dimineata, ca reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii au constatat ca erau indeplinite toate procedurile legale pentru numirea sa la Parchet, precizand ca isi rezerva dreptul de a actiona conform procedurilor legale.

- Raluca Pruna precizeaza, in calitate de ministru al justitiei care a facut propunerea de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca la momentul formularii propunerii acesta "indeplinea toate criteriile formale".…

- Evaluarea a fost demarata de catre ministrul Justitiei dupa ce protocolul incheiat in 2016 intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii a fost facut public. O varianta nesecreta a fost publicata pe site-ul Ministerului Public si una secreta a aparut cateva ore mai tarziu, pe Facebook-ul…

- Procurorul Adina Florea de la Parchetul Tribunalului Constanta, propusa de ministrul Justitiei pentru conducerea DNA, ar urma sa fie audiata luni in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care trebuie sa emita un aviz consultativ. Sectia pentru procurori urma sa o audieze…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca va face publica corespondența intre Parchetul General și Ministerul Justiției pentru a se vedea exact cum s-a ajuns la protocoale cu SRI-ul și cand au fost acestea denunțate.”Este o perioada foarte sensibila pentru statul de drept și justiția…

- Procurorul general Augustin Lazar a refuzat, miercuri, sa declare daca Parchetul General a avut sau are in cercetare o posibila cauza referitoare la presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea, precizand ca nu da interviuri in fata institutiei.