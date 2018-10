Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a inceput urmarirea penala in rem in cazul familei Iohannis pentru cei 320.000 de euro incasați prin administrarea casei din Sibiu, a chiriei, casa pierduta definitiv in instanța, anunta Antena 3.Sesizarea penala a fost facuta, in 9 mai 2018, de jurnalistul Razvan Savaliuc,…

- Inalta Curte a admis, luni, cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. In acelasi timp, Tribunalul Teleorman urmeaza sa ia in discutie marti o cerere similara care priveste firma Tel Drum.

- Reprezentanii Parchetului General au confirmat pentru MEDIAFAX c a fost început urmrirea penal in rem (asupra faptelor) în urma unui denun pentru abuz în serviciu i folosirea funciei pentru favorizarea unei persoane dup ce ministrul Justiiei Tudorel Toader a cerut s fie admis în…

- Iohannis a vorbit, vineri, pentru prima oara, despre presupusa tentativa de asasinat la adresa lui Liviu Dragnea. Președintele Romaniei a declarat, inainte de ședința informașa a PNL, de la Sibiu, ca nu a fost informat niciodata despre așa ceva și ca „omul are fricile, obsesiile și coșmarurile unui…

- Delegata de la DIICOT Sibiu la Parchetul General, imediat dupa revocarea de la DNA, Kovesi nu se grabeste sa se intoarca la munca. Aceasta și-a prelungit concediul pana pe 15 august. Conform cererii inițiale de concediu, Laura Codruța Kovesi ar fi trebuit sa se intoarca astazi la serviciu, transmite…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a dispus verificari la instituțiile din subordine și la nivelul ANAF, pentru a verifica modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis, scrie Mediafax.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a dispus verificari la instituțiile din subordine și la nivelul ANAF, pentru a verifica modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis, scrie Mediafax.

- Ministrul de Finante, verificari la minister si la ANAF in cazul casei familiei Iohannis. Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca a dispus verificari la institutiile din subordine si la nivelul ANAF pentru a afla modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis.…