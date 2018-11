Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica din cauza unui incendiu izbucnit la Colegiul „Spiru Haret” din Piatra Neamt, la o zi dupa ce o explozie a avut loc in același oraș. 60 de elevi și șapte adulți au fost evacuați din cladire. Pompierii au fost alertați sa intervina pentru a stinge incendiul care a pornit la centrala termica…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la o nava bulgaresca aflata in Portul Constanta, focul manifestandu-se in sala motoarelor. Din cele 10 persoane aflate la bord in momentul izbucnirii flacarilor, noua au iesit singure, iar una a fost evacuata. Cinci persoane au suferit atacuri de panica.

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu care a afectat acoperisul si o camera a unui imobil situat in cartierul Lacu Dulce din Braila.

- Un incendiu izbucnit in timpul nopții in curtea unei gospodarii din orașul Solca a distrus construcțiile anexe și a afectat grav acoperișul casei de locuit.Focul s-a pornit in jurul orei 01.30, in timpul nopții de miercuri spre joi, autoritațile fiind anunțate printr-un apel la 112. La fața locului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dupa-amiaza, la o scoala din judetul Tulcea, la fata locului deplansandu-se mai multe echipaja de pompieri. O persoana a avut nevoie de ingrjiri medicale dupa ce a suferit un atac de panica, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…