Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in aceasta seara la metroul din Bucuresti. O persoana a cazut la metrou, pe sine in statia Gorjului, de pe Magistrala Preciziei.Potrivit Antena3.ro, este vorba despre o femeie, care a murit.La fata locului au intervenit echipele de urgenta pentru scoaterea victimei.Sursa foto: Facebook Metrorex,…

- Barbatul care a agresat duminica o femeie, la intrarea intr-un magazin din capitala, a decedat in urma ranilor pe care si le-a provocat apoi in zona gatului cu un cutit, informeaza Politia Capitalei. Barbatul in varsta de 30 de ani nu a mai putut fi salvat, in ciuda interventiei echipajelor…

- Barbatul care si-a agresat iubita a murit. Imediat dupa atac acesta si-a provocat singur mai multe rani nemaiputand fi salvat de medicii chemati la fata locului. Incidentul s-a petrecut pe raza Sectiei 18 de Politie, mai exact, in cartierul Rahova. Potrivit anchetatorilor, agresorul si femeia aveau…

- O tanara in varsta de 23 de ani din județul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei, scrie stirileprotv.ro . Fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inalțime, chiar in fața iubitului Trupul ei a fost repatriat și…

- O femeie insarcinata in șase luni, din județul Argeș, a murit in urma unui stop cardio-respirator, cand se afla intr-o ambulanța ce o transporta catre un elicopter SMURD. Ea urma sa ajunga la un spital din Capitala.

- Un adolescent de doar 14 ani din Roma și-a pierdut viața dupa ce tatal lui, care se afla pe acoperiș, a cazut peste el și l-a strivit cu greutatea lui. Pasquale Persia ii ținea scara tatalui...

- O femeie in varsta de 79 de ani a murit la 4 zile dupa ce a fost lovita de o minge de baseball, la un meci desfașurat pe un stadion din statul american California, intre echipele Los Angeles Dodgers și San Diego Padres. Incidentul s-a petrecut la data de 25 august 2018, insa acesta a fost facut public…

- In seara acestei zile de miercuri, in care s-a declarat epidemie de gripa, s-a aflat ca virusul gripal a mai curmat doua vieti, astfel ca “bilantul negru” a ajuns la 58 de decese. Un barbat de 57 de ani din Bucuresti si o femeie din Giurgiu, in varsta de 66 de ani, au murit, din cate […] Un barbat din…