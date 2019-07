ULTIMA ORA: O familie din Vaslui a fost lasata de izbeliste de politistii galateni, dupa un accident cu doua victime! | VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite grav, joi dimineata, in urma coliziunii dintre un autoturism inmatriculat in Galati si Trenul InterRegio 4541, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, accidentul a avut loc la o trecere…

- Caz complicat de crima la Galați. Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi, 20 iunie, pe marginea drumului de centura din Galati. Polițiștii au și un suspect in acest caz. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita decedata ar fi avut parte…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi dupa-amiaza, pe raza localitații Negreni.Potrivit ISU Cluj, este vorba despre un autoturism care a ieșit in afara parții carosabile.In urma impactului, o persoana a fost ranita.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, in accident au fost implicate doua autovehicule, iar in zona traficul rutier este intrerupt pe ambele sensuri. 'Din informatiile pe care le avem in acest moment, sase adulti si un copil…

- ACCIDENT rutier pe DN7. Doi MINORI și un barbat din Alba raniți ușor. Autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in șanțul de pe marginea drumului In data de 28.05.2019, in jurul orei 11:35, un barbat in varsta de 37 de ani, din judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, in […] The…

- Din primele informatii, cel putin doua persoane au fost ranite. Coliziunea a avut loc intre un autoturism Ford Focus (cu numere de Vaslui) si un VW Polo. Ambele masini se indreptau spre Targu Frumos. Soferul din Ford a incercat sa intoarca masina, moment in care a fost izbit din lateral. El a fost preluat…

- 'In cursul noptii, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in comuna Ploscuteni, pe un drum public, a fost gasit cadavrul unui barbat, de circa 30 de ani. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca barbatul a fost victima unui accident rutier. In urma cercetarilor, a fost identificat…

- Un accident grav a avut loc in Vaslui, in apropierea localitații Oprișița, dupa ce un tanar de 23 de ani, la volanul unui BMW, a condus masina cu o viteza foarte mare, facand apoi o depasire pe linie dubla continua. In urma manevrei deosebit de periculoase, conducatorul auto al masinii BMW a lovit…