Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 ian – Sputnik. Comisia parlamentara economie, buget și finanțe se întrunește marți, 15 ianuarie, în prima ședința din acest an. Membrii comisiei urmeaza sa examineze dosarele depuse pentru concursul public privind selectarea candidati lor la doua functii de Director…

- Incepand cu anul 2019, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica nu va mai aproba prețurile maxime de vanzare cu amanuntul pentru produsele petroliere, iar stabilirea costului carburantilor la stațiile de alimentare va reveni in competența operatorilor, ținand cont de propriile costuri și…

- Plenul Senatului a adoptat luni, cu 74 de voturi „pentru” si 31 „impotriva”, proiectul de modificare a Codului de procedura penala, dupa ce acesta a fost examinat de CCR. Curtea Constitutionala a declarat 64 de articole neconstitutionale, Comisia juridica din Parlament fiind nevoita sa puna legea in…

- Comisia pentru aparare a Senatului il audiaza, la ora transmiterii acestei știri, pe ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Leș, cu privire la incidentul dintre Rusia și Ucraina din Marea Azov, conform Mediafax.„Avem astazi (marți-n.r) in comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Excelența…

- Un numar de 16 deputați din Comisia de industrii, printre care membri ai PSD și ALDE, au semnat o scrisoare in care propun modificarea legii offshore pentru ca forma adoptata de Parlament ar putea sa aduca „prejudicii masive” Romaniei. „In versiunea trimisa la promulgare (...) formularea are…

- Trei deputați din PSD și ALDE au purtat, marți, in comisia pentru transporturi, un dialog contradictoriu, presarat cu jigniri, pe tema unor amendamente legate de reținerea permisului de conducere. Din cauza scandalului iscat, proiectul de lege a fost amanat pentru anul viitor, scrie Mediafax.Comisia…

- Raportul privind prezumata imixtiune a Fundației Open Dialog in politica moldoveneasca va fi prezentat in luna decembrie a anului curent. Asta dupa ce Comisia de ancheta, creata de Parlament in data de octombrie, și-a prelungit astazi activitatea cu inca 30 de zile.

- Comisia de la Venetia e ingrijorarata de modificarile la legile justitiei Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio. Foto: twitter.com/giannibuquicch1. Comisia de la Venetia îsi exprima îngrijorarea cu…