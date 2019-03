ULTIMA ORA: Ninge in Romania! Strat serios de zapada! Vestile venite acum de la meteo A nins marti dimineata in judetul Buzau, in zona orasului Patarlagele. Dupa ce a plouat cateva ore bune, totul s-a transformat in ninsoare, iar stratul este destul de mare. Acum s-a oprit zapada, iar meteorologii anunta ca vremea se va indrepta, acesta fiind ultimul episod de iarna. Toata tara, sub informare meteo de vreme rea pana azi la 11:00 In intervalul menționat in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații, care vor depași 10 l/mp și local 15…20 l/mp. Acestea vor fi sub forma de ploaie și lapovița, dar temporar și pe arii relativ restranse… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

