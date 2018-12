Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a facut o serie de declarații interesante in acesta seara. A contestat titlurile cucerite de Viitorul și CFR Cluj in ultimii doi ani și a contestat o decizie a lui Gigi Becali din sezonul trecut. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, ar putea risca 3 ani de inchisoare dupa ce votat la Referendumul pentru Familie, deși nu avea voie (Detalii AICI). Gigi Becali a reacționat dupa ce Autoritatea Electorala Permanenta ar fi confirmat ca a votat și susține de ce nu ar trebui sa aiba probleme cu legea. "Asta…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat dupa ce Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, i-a atacat pe Nicolae Dica, Mihai Stoica și Ionuț Luțu. (Detalii aici) "Rednic a facut glume proaste. Și cand s-a luat de Dica și a spus ca a batut Steaua cand avea antrenor, adica Nicolae Dica nu e antrenor, ți cand…

- Mariana, fosta concurenta la Exatlon Romania, a fost acasa la Gigi becali pentru a-i duce un cadou, insa a avut parte de o surpriza din partea acestuia. Mariana Nenu, care a participat la prima ediție a competiției Exatlon Romania, a fost una dintre cele mai puternice concurente din echipa Razboinicilor.…

- Gabi Balint și Helmuth Duckadam, președintele de imagine de la FCSB, sunt de parere ca Darius Olaru nu ar putea aduce un plus roș-albaștrilor daca Gigi Becali l-ar transfera de la Gaz Metan, așa cum s-a vorbit in ultima vreme. "Olaru nu are loc la FCSB in acest moment. E bun insa din punct de vedere…

- Gigi Becali a recunoscut ca e interesat de Darius Olaru, mijlocașul ofensiv de la Gaz Metan in varsta de 20 de ani, dar spune ca se va consulta cu Mihai Stoica și cu Nicolae Dica inainte de a-l oferta. "Carlos Fortes nu ne intereseaza. Darius Olaru ne intereseaza. Nu cred ca putem rezolva noi problema…

- Incredibil, dar adevarat! FCSB a fost la un pas de a rata transferul lui Olimpiu Morutan, unul dintre cei mai buni jucatori din lotul antrenat de Nicolae Dica. Motivul? Gigi Becali a dezvaluit ca Mihai Stoica s-a opus aducerii pustiului in varsta de 19 ani.