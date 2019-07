Nicolae Moga a anuntat marti ca a demisionat din functia de ministru al Afacerilor Interne. Pe de alta parte, procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in legatura cu modul in care organele de urmarire penala au actionat in cazul […] Articolul ULTIMA ORA! Ministrul de Interne a demisionat din funcție; Fifor, propus interimar la MAI apare prima data in Monitorul de Vrancea .