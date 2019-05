Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a publicat, joi seara, proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind reglementarea activitatii de ridesharing, la cateva ore dupa ce a cazut de acord cu reprezentanții Uber, Bolt și Clever pentru autorizarea serviciilor lor de transport. Proiectul de OUG privind…

- Proiectul de ordonanta de urgenta are in vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activitatilor de transport alternativ, care functioneaza prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativa a acestora pe o perioada de trei ani, atat in ceea ce priveste platformele digitale…

- Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind reglementarea activitatii de ridesharing a fost publicat joi seara pe site-ul Ministerului Transporturilor. Proiectul de OUG privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto are in vedere crearea unui sistem unitar de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca ordonanța de urgența care reglementeaza activitațile de tip ride sharing va fi pusa joi in transparența decizionala, urmand sa fie adoptata saptamana viitoare de catre Guvern. „Un alt subiect important aflat in atentia publica este reglementarea activitatii…

- Reprezentantii companiilor de transport alternativ au ajuns, joi, la un acord cu reprezentantii Guvernului in ceea ce priveste proiectul de Ordonanta de urgenta dedicat aplicatiilor de profil din Romania, iar noile reglementari vor asigura conditii egale de autorizare intre aplicatiile de transport…

- Violeta Raduț, deputat PSD: “Am adoptat in Camera Deputaților proiectul de lege ce permite autoritaților locale accesarea de fonduri prin PNDL pentru gaze și electricitate” in Politic / on 19/04/2019 at 10:36 / Autoritațile locale vor putea accesa fonduri de la bugetul de stat pentru…

- Proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru instituirea unor masuri in domeniul transportului rutier, precum si de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere va intra pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de saptamana viitoare. Proiectul de…

- OUG de majorare a alocațiilor pt. copii e adoptata de o comisie a Senatului Senatorii din Comisia pentru munca au aprobat Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care sunt majorate alocatiile pentru copii. Proiectul a trecut cu voturile majoritatii, în timp ce PNL s-a abtinut.…