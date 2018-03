Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General anunta ca, avand in vedere o decizie a Plenului CSM si solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de declasificare a protocoalelor incheiate de parchet, institutia a transmis protocoalele clasificate catre CSM si ministrului Justitiei.

- In propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, mai sustine CSM,…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale Justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) -, condusa de Florin Iordache,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, considera ca "politia magistraturii" in Romania trebuie facuta de catre magistrati. Timmermans, aflat joi in vizita in Romania, a fost intrebat intr-o conferinta de presa despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la revocarea…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat luni ca verificarea inregistrarilor aparute in spatiul public este mai importanta decat raportul ministrului Justitiei privind activitatea DNA, aratand ca, "daca acele inregistrari sunt corecte, cei de acolo nu mai au ce cauta in institutiile respective".…

- Implicarea institutiilor politice in numirea sau revocarea magistratilor trebuie sa tina seama de avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), considera judecatorul Cristi Danilet."Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM - acesta e rostul pentru…

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- Sefa CSM si procurorul general al Romaniei denunta presiunile la adresa DNA Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, afirma ca dezbaterea publica actuala despre activitatea DNA are potentialul…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Presedintele CSM, despre situatia DNA: Solicit urgentarea procedurilor Presedintele CSM, judecatorul Simona Marcu, a cerut, miercuri, public, institutiilor abilitate, urgentarea procedurilor privind situatie din DNA pentru a reda increderea cetatenilor in justitie. „Presedintele Consiliului…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reactionat dupa ce o noua inregistrare care surprinde o conversatie intre fostul deputat Vlad Cosma si procurorul anti-coruptie, Mircea Negulescu, a fost facuta publica si cere urgentarea anchetei. „Avand in vedere temele intens mediatizate si dezbatute public,…

- Președintele CSM, Simona Marcu, va susține astazi, incepand cu ora 14, o conferința de presa la sediul instituției. Declarațiile șefei CSM au loc in plin scandal al inregistrarilor cu procurorii DNATotodata, este de așteptat ca Simona Marcu sa ofere și o reacție dupa decizia CCR de ieri. Amintim…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- CCR a admis cateva sesizari privind modificarile la Statutul Magistratilor Curtea Constitutionala a admis, marti, o parte dintre sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în parlament, cerând redefinirea erorii judiciare, a relei credinte sau a gravei neglijente,…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Ca urmare a solicitarilor reprezentantilor mass-media de a comunica un punct de vedere privind concluziile raportului GRECO, facut public de Consiliul Europei in cursul zilei de azi, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Noul vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codrut Olaru, a declarat vineri ca este in interesul ministrului Justitiei ca independenta procurorilor sa fie o certitudine si ca aceasta independenta sa nu devina "o figura fara fond". In cadrul sedintei CSM, Codrut…

- Președintele s-a referit, in discursul sau, și la partidele politice și la Parlament. Judecatoarea Gabriela Baltag i-a atras atenția pentru ca Iohannis a introdus elementul politic in declarațiile sale. "Am nostalgia discursului susținut de dumneavostra la ședina CSM din 2015. Am sperat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. "In Romania, Justitia este independenta, trebuie sa ramana asa. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice…