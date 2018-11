Stiri pe aceeasi tema

- Unul din zece elevi de liceu din Constanta a experimentat cel putin un drog, cel mai consumat fiind canabisul. Datele statistice arata ca debutul consumului de droguri este in clasa a saptea, mai ales in privinta etnobotanicelor. Pe litoral, cel mai des se consuma in Mamaia,Costinesti si Vama Veche.

- Reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au transmis astazi precizari referitoare la cazul calugarului Calinic, profesor de muzica la Scoala nr. 39 Nicolae Tonitza din Constanta, anchetat pentru ca ar fi postat pe Facebok imagini cu elevi de clasa a saptea care se schimba in sala de clasa."Cu surprindere…

- Baiatul care și-a ucis bunica din cauza unor tulburari de comportament nu este acceptat la școala. Parinții celorlalți copii se tem pentru siguranța celor mici. Copilul in varsta de 9 ani și-a omorat bunica in urma unei crize de furie. Conform legii, acesta nu a putut fi pedepsit, iar acum parinții…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca anchetarea sefilor Jandarmeriei si a unui secretar de stat dupa protestul din 10 august nu este decat ”o alta incercare de intimidare a unei institutii fundamentale a statului”, dar sustine ca acestia vor fi pusi la dispozitie in conditiile prevazute…

- Din cauza numarului foarte mare de scoli si gradinite fara avize, deputatul PSD Silviu Macovei propune infiintarea unui fond special pentru avizarea scolilor in maxim doi ani, iar dupa acest termen interzicerea functionarii unitatilor de invatamant fara avize. „Este inacceptabil cat de multe scoli nu…

- Azi, 10 septembrie este prima zi de scoala pentru elevi. Unitatile de invatamant au imbracat straie de sarbatoare pentru a-i primi asa cum se cuvine pe elevi. Emotii in curtile scolilor din tot judetul, cu prilejul festivitatilor dedicate inceputului de an scolar. Zarva mare si veselie, dar si un dram…

- Primul proces de bugetare participativa online din România a debutat anul trecut la Cluj-Napoca. În 2018, clujenii au depus peste 160 de propuneri de proiecte. Cele mai multe dintre ele, 36, au fost depuse la capitolul “mobilitate și siguranța circulației”. Pâna pe 30…

- Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” din Campina a inregistrat un nou record de candidati inscrisi pentru a sustine examenul de admitere organizat in sesiunea din august-septembrie 2018. 6768 de persoane vor candida pe 1300 de locuri aprobate de Ministerul de Interne pentru aceasta sesiune.