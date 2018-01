Stiri pe aceeasi tema

- Femeia acuzata ca și-ar fi agresat fiul, vineri, intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei și a lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care si-a injunghiat mortal sotia, directoare a unei gradinite private din Sectorul 2 al Capitalei.

- Un fat a fost aruncat la gunoi intr-o punga de plastic. Corpul neinsufletit al acestuia a fost gasit ieri de catre lucratorii unui punct de reciclare a deșeurilor din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Ghinion pentru soferi! O teava sparta a transformat o strada din Capitala intr-un adevarat patinoar.Apa a curs neincetat timp de cateva ore, ceea ce a adus la formarea ghetii pe asfalt.Incidentul a avut loc pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani al Capitalei.Publika.

- Un jandarmul a fost filmat in timp ce mergea cu o masina a Jandarmeriei pe sens interzis pe strada Uruguay din Sectorul 1. Jandarmeria Capitalei anunta luni ca soferul este angajat al unitatii din anul 2007 si se afla in timpul serviciului. Jandarmul are 31 de ani si detine gradul de plutonier…

- Premierul Pavel Filip a convocat in dupa amiaza zilei de astazi ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale privind ultimele evoluții privind gestionarea situației create de condițiile meteo nefavorabile.

- "Firmele de salubrizare au fost sanctionate de catre politistii locali pentru ca nu au respectat Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Bucuresti. Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant…

- Eugen Stan a povestit, la audieri, ca in dimineața zilei de vineri, 5 ianuarie, a vrut sa mearga la un targ de vechituri, in Valea Cascadelor, informeaza observator.tv. Barbatul a spus ca voia sa mearga la un prieten, Adrian, care urma sa-l insoțeasca. Polițistul nu a știut, insa, sa spuna…

- Un tânar de 25 de ani a fost împușcat mortal, iar altul de 27 de ani, a fost ranit grav dupa o disputa cu niște vecini de bloc. Totul s-a întâmplat în ziua de duminica, 7 ianuarie în sectorul Botanica al capitalei, transmite IPN. Potrivit unui comunicat…

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Anul ce sta sa se incheie marcheaza in istoria recenta a Romaniei o serie de elemente extrem de ingrijoratoare. Pe langa problemele macroeconomice, ale caror efecte se vad in scaderea nivelului de trai al populatiei, in accentuarea saraciei, in amplificarea abandonului scolar etc., problemele cu impact…

- Un schimb acid de replici are loc intre primarul Capitalei, Gabriela Firea, si Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, cu privire la documentele publicate din „greaseala materiala“ pe SEAP, ce arata ca procedura achizitiei pentru patinoare a fost initiata in Parcul…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- Caile de acces in curtile blocurilor din sectorul Rascani al Capitalei vor fi reabilitate. Decizia a fost luata la sedinta de ieri a Primariei. Asta dupa ce locuitorii strazilor Kiev, Alecu Ruso si Dimo s-au plans ca drumul spre casa a devenit o provocare pentru ei.

- Comisia Europeana va declansa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marti, deputatul PNL Virgil Popescu, in cadrul discutiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament pentru avizarea bugetului Ministerului Economiei pentru…

- Romexpo intentioneaza sa vanda un teren intravilan de aproximativ 15.000 de metri patrati si in valoare de 4,7 milioane de euro plus TVA, situat in proximitatea Bulevardului Expozitiei, catre societatea Akcent Construction Projects, controlata de o anume Francisca Niculae, persoana implicata alaturi…

- "Sambata, la doar o zi dupa celebrarea Zilei Naționale a Rominiei, am asistat cu toții la o incercare flagranta din partea Primarului General al Capitalei, de blocare abuziva a protestelor din Piața Victoriei. Ca orice cetațean normal am inteles acesta inițiativa de organizare a unui Targ…

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- Doua masini au fost facute scrum, dupa ce au fost cuprinse de flacari pe o strada din sectorul Botanica al capitalei. Doua echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul, scrie protv.md Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit in jurul orei 4:00. Un Mercedes si o Toyota…

- Un accident grav a avut loc pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani al Capitalei. Doua masini s-au lovit violent, automobilele fiind avariate grav.Deocamdata nu se cunoaste cauza producerii accidentului si daca sunt persoane care au avut de suferit.

- 25 noiembrie, marcheaza , in fiecare an, Ziua Internationala de lupta impotriva violentei asupra femeii si debutul Campaniei „16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii”. Aceste zile sunt momente de reflectie, pentru ceea ce inseamna invatarea si trairea drepturilor si obligatiilor, asumarea…

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat, miercuri, un proiect conform caruia denumirea Parcul Centenarului va fi atribuita spatiului verde ce apartine domeniului public al Municipiului Bucuresti, situat la...

- In data de 24 noiembrie 2017, la ora 12 00, in sala Nicolae Labis de la Prefectura Suceava are loc Conferinta de deschidere a celei de-a VII-a editii a Campaniei „16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii", denumita „DAR" (Daruieste Ajuta Respecta), ...

- Procurorii anticoruptie au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti din dosarul "Tel Drum", a anuntat, marti, DNA. Masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului din dosar, estimat la peste 127 de milioane de lei.Prin…

- El a mai afirmat ca a fost facut tinta de acestia, de aceasta data urmarindu-se "blocarea Legilor Justitiei". El s-a referit astfel la o informatie care citeaza surse judiciare conform carora suspectii din dosarul 'Tel Drum' sunt asteptati marti la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a…

- Termenul de luni, 20 noiembrie, al procesului în dosarul Colectiv a fost amânat pentru data de 4 decembrie din lipsa de procedura, informeaza luni Mediafax. Luni, mai multe persoane, apartinatori si victime ale incendiului din clubul Colectiv, au fost introduse în cauza ca…

- Mircea Muresan a realizat o adevarata fresca de moravuri in mediul periferiei bucurestene a anilor ‘40, in filmul „Bariera“, care s-a bucurat si de o distributie exceptionala, cu Octavian Cotescu, Gheorghe Dinica, Toma Caragiu si Dan Nutu in frunte. Atmosfera de la marginea Capitalei, cu lumea ei pestrita,…

- Doctorita se afla in timpul liber si lua masa alaturi de un grup de cunostinte, in acelasi restaurant aflandu-se si fiul femeii decedate, care, potrivit IPJ Vaslui, s-a ridicat de la masa, i-a dat acesteia doua palme si i-a reprosat ca este vinovata de moartea mamei sale. "La sediul Politiei…

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. Un pieton a fost lovit pe trecere de o mașina.Potrivit ultimelor informații, victima zace la pamant, nemișcata. La fața locului a sosit o ambulanța și poliția.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Consilierii Uniunii Salvati Romania din Sectorul 2 al Capitalei sustin ca PSD vrea sa dubleze taxa de salubritate, "fara nicio justificare economica", scrie agerpres.ro. Intr-un comunicat de presa transmis marti de USR Sector 2, se arata ca exista sectoare in care taxa de gunoi este zero, iar…

- Principalele declaratii ale lui Ionut Misa: – Astazi a fost adoptata Ordonanta care modifica Codul Fiscal. – Masurile luate astazi in Guvern sunt benefice pentru companii – Despre transferul contributiilor: masura a fost trecuta in Programul de Guvernare. In 2017, cntributiile angajatorului insemnau…

- O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar o tânara de 18 ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe mare parte din suprafața corpului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, ieri seara, pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Impactul a fost urmat de un incendiu de proporții care a cuprins…

- Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește Sectorul BUIUCANI: Sensul giratoriu strazilor: Calea Ieșilor – I.Creanga – Ștefan Cel Mare; str.V.Lupu direcția spre str.C Stere; Sectorul CENTRU: Ismail de la Kogilniceanu pina la str.31 August 1989; str.București intersecție cu str.Ciuflea; pe…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins luni ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva liderilor separatisti catalani si si-a reafirmat increderea in justitia spaniola si in cea belgiana, informeaza agentia EFE. 'Nu vad ca statul de drept sa fie…

- Japonia sustine politica presedintelui SUA, Donald Trump, ce consta in a lua in calcul toate optiunile fata de provocarile Coreei de Nord, a declarat luni premierul japonez, Shinzo Abe, intr-o conferinta de presa comuna la Tokyo cu seful executivului american, aflat in vizita in Japonia, relateaza…

- Sectorul de nord al Autostrazii de Centura are o lungime totala de 51 de kilometri si este impartit in trei loturi. Costurile sunt estimate la 3 miliarde lei. Daca nu se tergiverseaza lucrarile, Autostrada de Centura a Capitalei ar putea fi gata in 2021.