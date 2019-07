Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuinta din Cluj-Napoca, pe corpul acestuia fiind gasite urme de violenta. Politistii au deschis un dosar penal si ii audiaza pe mama baiatului si pe concubinul ei, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a declarat ca anchetatorii asteapta rezultatele necropsiei pentru a vedea daca baiatul a murit in urma batailor sau din alta cauza. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, iar in functie de rezultatul…

- Minorul de numai 17 ani care a fost reținut in cursul zilei de miercuri, 26 Iunie pentru uciderea Esterei, fetița de numai 5 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Aducem la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 37/DL/27.06.2019, pronuntata in dosarul nr. 1179/100/2018 al…

- Purtatorul de cuvânt al Tribunalului Cluj, Simona Trestian, a declarat, marti, ca barbatul este acuzat de ultraj sub forma tentativei de omor. „Barbatul care a agresat un jandarm a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Cluj pentru ultraj sub forma tentativei de…

- Barbatul acuzat ca a lovit un jandarm cu un scaun in cap la meciul de fotbal „U” Cluj – FC Hermannstadt a fost arestat preventiv, marți, pentru 30 de zile, potrivit unei decizii a Tribunalului Cluj, transmite MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al Tribunalului Cluj, Simona Trestian, a declarat,…

- Dosarul unei crime care a socat locuitorii din orasul Sebes a ajuns pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia. Inculpatul care a recunoscut fapta a schimbat strategia si a solicitat expertizarea informatica a filmului video care surprinde fapta.